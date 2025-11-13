Fiat 600 Sport: online la prima immagine senza veli della nuova versione

Il profilo Instagram Roadcar ha recentemente condiviso le prime immagini della nuova Fiat 600 Sport, svelando alcuni dettagli esclusivi che anticipano l’arrivo dell’allestimento sportivo del B-SUV più venduto in Italia nel 2025. A catturare l’attenzione degli appassionati è soprattutto il piccolo badge “Sport” posizionato sulle fiancate anteriori, a indicare la vocazione più dinamica del modello.

Fiat 600 Sport si distingue per il paraurti anteriore ispirato alla versione Abarth, con una presa d’aria ridisegnata e più ampia

Esteticamente, la Fiat 600 Sport si distingue per il paraurti anteriore ispirato alla versione Abarth, con una presa d’aria ridisegnata e più ampia, mentre i dettagli in nero lucido, dai cerchi al logo Fiat, aggiungono un tocco di aggressività. Sul posteriore, lo spoiler più pronunciato e il diffusore nero lucido che incornicia il doppio terminale di scarico confermano l’anima sportiva della vettura.

Anche l’abitacolo di Fiat 600 Sport riceve interventi mirati: sedili più avvolgenti e finiture satinate leggermente riviste rendono l’esperienza di guida più coinvolgente, senza alterare l’essenza pratica e moderna dell’interno della Fiat 600.

Dal punto di vista tecnico, l’allestimento Sport manterrà i motori già disponibili sulla gamma: il 1.2 mild-hybrid da 110 o 145 CV e la variante 100% elettrica, senza modifiche sostanziali alle prestazioni. Per quanto riguarda il prezzo, non ci sono conferme ufficiali, ma secondo le stime la 600 Sport potrebbe costare circa 2.000 euro in più rispetto alla versione base, avvicinandosi ai 28.000 euro.

Oltre alla Fiat 600 Sport, la casa torinese sta preparando altre novità, tra cui la possibile Fiat 600 Spirit Abarth, ispirata alla “Scorpionissima” da 280 CV, e una versione termica 1.2 con cambio manuale per completare l’offerta. Con queste mosse, Fiat conferma il suo impegno nel rendere la 600 una proposta versatile e accattivante per chi cerca stile, tecnologia e sportività nel segmento B-SUV.