FIAT e Jeep crescono in Austria: +43,9% per il marchio italiano, bene anche la gamma Professional

FIAT va forte in Austria e chiude i primi nove mesi del 2026 con 7.102 nuove immatricolazioni, il 43,9% in più rispetto allo stesso periodo del 2025. Questo risultato arriva dopo un settembre positivo per FIAT Professional, nonostante il mercato dei veicoli commerciali leggeri sia in calo. Anche Jeep sta migliorando, con Avenger e Compass come modelli principali per i prossimi mesi.

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FIAT e Jeep crescono in Austria: i risultati fino a settembre 2026

Tra gennaio e settembre dello scorso anno, FIAT aveva totalizzato 4.935 immatricolazioni. Il bilancio del 2026 registra 2.167 veicoli, con un aumento molto più alto rispetto al mercato austriaco complessivo. Considerando tutti i tipi di veicoli, quest’ultimo è aumentato dell’11,9 per cento: il marchio italiano cresce quasi quattro volte più velocemente.

La differenza si vede anche nella quota di mercato, che è passata dal 2% al 2,6% nei primi nove mesi. L’aumento è di circa 0,6 punti percentuali e mostra che Fiat rafforza la sua presenza in Austria. Il dato riguarda l’intera gamma, mentre il dettaglio di settembre mostra soprattutto quanto hanno fatto le attività per i clienti professionali.

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FIAT Professional ha immatricolato 415 veicoli commerciali leggeri nel mese, rispetto ai 288 di settembre 2025. C’è stato un aumento del 44,1%, mentre il mercato austriaco della stessa categoria ha perso il 15,5%. Per il marchio, quindi, settembre è andato meglio del settore, e anche le vendite sono aumentate.

La quota mensile di FIAT Professional sale dal 7,7% al 13,2%, guadagnando circa 5,5 punti percentuali. Il marchio passa dal quinto al quarto posto nella classifica austriaca dei veicoli commerciali leggeri. Questi risultati riguardano un solo mese e mostrano che il marchio è diventato più grande e importante, nonostante le vendite complessive del mercato siano diminuite.

L’offerta include Doblò, Scudo e Ducato, modelli pensati per esigenze diverse, dalle consegne in città alle attività artigianali, fino al trasporto e alla logistica. La gamma comprende diverse alimentazioni, incluse versioni completamente elettriche. Per le aziende, la scelta dipende da quanto può caricare, i costi di utilizzo del veicolo e se si può usare tutti i giorni per il lavoro.

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Per quanto riguarda Jeep, a settembre sono state registrate 191 nuove auto in Austria, il 3,8% in più rispetto allo stesso mese dell’anno scorso. Da gennaio a settembre il totale è di 1.829 veicoli. La quota di mercato è dello 0,8%, un numero che il capo del marchio ha detto quando ha parlato dei risultati commerciali.

Florian Ferstl, numero uno di Jeep Austria, ha dichiarato che l’identità del marchio e la combinazione tra tecnologie moderne e praticità sono molto importanti. Nelle sue dichiarazioni, il richiamo al fuoristrada riguarda anche lo stile di vita dei clienti, interessati alla libertà di movimento e a fare cose fuori dai percorsi abituali.

La Jeep Avenger MY2027 è già in vendita in Austria, si tratta del modello più compatto della gamma. Accanto a lei, la nuova Compass amplia la scelta di SUV. Questi sono i modelli a cui Jeep pensa di più entrando nell’ultimo trimestre, con Ferstl vede ulteriori opportunità di crescita nel mercato austriaco per i prossimi mesi.