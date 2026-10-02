Jeep Compass, ottobre 2026: sconti fino a 7.000 euro e la Plug-in da 249 euro al mese

Jeep apre ottobre 2026 con una nuova campagna dedicata alla Compass, il SUV chiamato a rafforzare la presenza del marchio nel segmento dei modelli medi. Le promozioni riguardano due motorizzazioni elettrificate, la e-Hybrid da 145 CV e la e-Hybrid Plug-in da 225 CV, entrambe disponibili su un lotto limitato di vetture in pronta consegna.

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La proposta più semplice è quella della Jeep Compass Altitude e-Hybrid. Il prezzo promozionale scende a 33.900 euro, contro un listino di 40.900 euro, con un vantaggio di 7.000 euro. Il finanziamento prevede un anticipo di 14.239 euro e 48 rate mensili da 428 euro, senza rata finale. Il TAN è pari allo 0%, mentre il TAEG raggiunge il 2,32% per effetto delle spese accessorie previste dal contratto. Il prezzo non comprende IPT e contributo PFU.

Chi cerca maggiore autonomia in elettrico può orientarsi sulla Compass Altitude e-Hybrid Plug-in da 225 CV, proposta a 40.900 euro invece di 45.900 euro. In questo caso Jeep riconosce anche una supervalutazione di 5.000 euro per il veicolo usato e include una wallbox. Il piano richiede un anticipo di 13.830 euro, 35 rate da 249 euro e una rata finale di 23.823,77 euro. Il TAN è del 5,99%, mentre il TAEG arriva al 7,52%.

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Le vendite della Jeep Compass nel 2026

Sul mercato italiano, la Compass ha totalizzato 561 immatricolazioni ad agosto 2026, chiudendo al 37° posto nella classifica generale. Nei primi otto mesi dell’anno il modello ha raggiunto 8.430 unità, con il 40° posto assoluto tra le vetture più vendute.

Il risultato va letto considerando la forte concorrenza interna alla gamma Jeep, guidata dalla Avenger, e un mercato dei SUV compatti sempre più affollato. La nuova generazione della Compass punta quindi sulle motorizzazioni ibride e sulla possibilità di scegliere tra diversi livelli di elettrificazione per recuperare terreno.

Per l’Europa, il dato più significativo riguarda il secondo trimestre del 2026. Stellantis ha comunicato che la nuova Compass ha contribuito con circa 8.000 unità aggiuntive rispetto allo stesso periodo del 2025 nell’area europea allargata. Si tratta di un incremento trimestrale e non del totale cumulato gennaio-agosto, ma conferma il ruolo crescente del modello nei mercati europei.

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La promozione di ottobre arriva quindi in una fase decisiva per la Compass, con l’obiettivo di sostenere le immatricolazioni italiane e accompagnare l’espansione europea della nuova gamma.