Jeep Avenger, ottobre 2026 con sconti fino a 10.000 euro: tutte le offerte

Per chi sta pensando di acquistare una Jeep Avenger, a ottobre 2026 le offerte interessano tutte le motorizzazioni. Si parte dai 21.900 euro della benzina, mentre lo sconto più alto spetta alla Summit elettrica: 10.000 euro in meno rispetto al listino, con wallbox inclusa. Le promozioni restano valide fino al 31 ottobre, ma le condizioni di pagamento cambiano parecchio da una versione all’altra.

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Jeep Avenger: le offerte di ottobre 2026, dalla benzina alla 4xe

La proposta d’ingresso riguarda la Longitude 1.2 Turbo da 100 CV, che passa da 25.700 a 21.900 euro. Il taglio è di 3.800 euro e il finanziamento prevede un anticipo di 8.431 euro, seguito da 48 rate da 299 euro. Al termine non c’è una maxi rata da saldare. Il TAN è allo 0%, quindi gli interessi sono azzerati; restano le spese accessorie, che portano il TAEG al 3,33%.

Chi preferisce l’ibrida trova la Longitude e-Hybrid da 110 CV a 24.900 euro, contro i 27.700 euro di listino. In questo caso l’anticipo è di 7.015 euro e le rate sono 35 da 149 euro. Alla scadenza resta una somma di 16.669,25 euro. Il TAN fisso è del 5,99%, mentre il TAEG raggiunge l’8,12%.

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La stessa rata mensile viene proposta per la 4xe Upland da 145 CV, disponibile a 29.900 euro anziché 32.700. Cambiano però le altre cifre: servono 8.933 euro iniziali e la rata finale è di 20.355,75 euro. Il TAN rimane al 5,99%, con TAEG del 7,81%.

Lo sconto più consistente riguarda la Summit elettrica, che scende da 42.400 a 32.400 euro. Il piano comprende la wallbox e richiede un anticipo di 13.338 euro, 35 rate da 149 euro e un saldo finale di 16.584 euro. TAN e TAEG sono rispettivamente del 3,49% e del 5,35%. I prezzi escludono IPT e contributo PFU, oltre agli oneri del finanziamento.

Le offerte arrivano dopo un agosto in calo per Avenger in Italia. Il mese si è chiuso con 1.566 immatricolazioni, sufficienti per ottenere il quarto posto dietro Fiat Panda, Dacia Sandero e Citroën C3. Un anno prima erano state 2.374: mancano quindi 808 vetture, con una flessione di circa il 34%.

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Guardando ai primi otto mesi, la diminuzione è meno marcata. Da gennaio ad agosto 2026 sono state immatricolate 31.938 Avenger, contro le 33.402 riportate nello stesso periodo del 2025. Il calo è di circa il 4,4%, pari a 1.464 esemplari.

Avenger resta comunque la seconda auto più venduta in Italia nel periodo considerato. Fiat Panda mantiene il primo posto con 75.998 unità, mentre Dacia Sandero è terza a quota 29.106. Tra il SUV Jeep e la rivale rumena ci sono dunque 2.832 immatricolazioni.

Il risultato di agosto ha ridotto i volumi, senza far perdere ad Avenger il secondo posto nella classifica cumulativa.