Jeep svela i piani al salone di Parigi: sei modelli in Europa entro il 2030, Avenger e Compass al centro

Jeep ha stabilito un obiettivo chiaro per il 2030 in Europa: ampliare la propria gamma di modelli fino a sei, utilizzando diverse piattaforme e tipologie di motore. Il marchio americano di Stellantis ha ribadito questo impegno in occasione del Mondial de l’Auto 2026, dove illustrerà al pubblico e alla stampa il proprio percorso di crescita. I modelli di punta della nuova strategia si confermeranno Nuova Avenger e Nuova Compass.

Advertisement

Jeep al Salone di Parigi 2026: confermato il piano per una gamma con 6 modelli

Xavier Peugeot, il numero uno di Jeep per l’Europa allargata, ha detto che i due SUV sono il punto di partenza per far diventare il marchio ancora più forte. Il dirigente di Stellantis ha confermato che i lanci sono andati bene e che vuole far sì che i risultati ottenuti vengano valorizzati nei prossimi anni. Quindi Avenger e Compass rimangono modelli fondamentali per il progetto europeo, che vuole offrire più modelli entro il 2030, ma sempre con lo stesso stile e identità di Jeep.

Il riferimento a una gamma multi-energia evidenzia la volontà di offrire alimentazioni diversificate. L’offerta del marchio include motori a combustione, tecnologie ibride e sistemi completamente elettrici. La direzione annunciata apre quindi a diverse esigenze, piuttosto che concentrare l’intera crescita europea su una singola tecnologia. Il richiamo a più piattaforme indica che il piano di sviluppo utilizzerà architetture diverse per sostenere l’espansione della gamma.

Advertisement

L’obiettivo dei sei modelli fa parte del piano Road to 2030, con cui Jeep vuole diventare ancora più importante in Europa. A Parigi, la casa automobilistica americana vuole mostrare questa sua evoluzione con i suoi prodotti, parlandone con clienti e appassionati. Nel messaggio per il Salone, la trasformazione dell’industria delle auto è legata ai valori del marchio: libertà, avventura, originalità e passione.

La strategia europea si inserisce nel nuovo piano strategico di Stellantis. Nel programma FaSTLAne 2030, presentato a maggio, Jeep figura tra i quattro marchi globali del gruppo, insieme a Ram, Peugeot e FIAT. Il 70% degli investimenti previsti per marchi e prodotti è destinato a questi brand e alla divisione dei veicoli commerciali Pro One. Insomma pare chiaro che l’obiettivo sia quello di dare maggiore risalto all’espansione dell’offerta Jeep.

Advertisement

Anche la rete commerciale parteciperà al Mondial. Jeep sosterrà Neubauer, con cui lavora da tanto, con una esposizione nel Padiglione 7. Accanto alle comunicazioni sul futuro dell agamma, il programma di Parigi prevede uno spazio per un rapporto commerciale già avviato, all’interno della manifestazione che riunirà pubblico, operatori del settore e appassionati.