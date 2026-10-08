Opel porta l’Autobahn a Parigi: STX Concept e GSE pronte a prendersi la scena

Cinque corsie nere, una station wagon elettrica che guarda al futuro e una monoposto che vuole mostrare di essere pronta per le gare. Opel sta preparando un Salone di Parigi dove anche lo stand sarà molto importante. Dal 12 al 18 ottobre, la casa tedesca porterà al Mondial de l’Auto 2026 le novità della famiglia GSE e due anteprime mondiali, scegliendo un allestimento che richiama l’Autobahn per guidare il pubblico tra concept, modelli di serie e motorsport. Lo spazio per esporre le cose sarà nello stand A42 della fiera.

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Opel al Salone di Parigi 2026: due anteprime mondiali e tutta la famiglia GSE

L’appuntamento principale è fissato per lunedì 12 ottobre alle 11:40. Durante la presentazione con la stampa, il capo dell’azienda Florian Huettl parlerà delle novità insieme a Rebecca Reinermann, che si occupa del marketing, e Mark Adams, che si occupa del design. Al centro dell’esposizione ci saranno l’Opel STX Concept e la GSE 27FE, due progetti diversi che mostrano le ambizioni della casa di Rüsselsheim nel campo del design e delle auto elettriche.

La sigla STX significa “Sports Tourer eXperimental”. Il prototipo mostra come sarà la station wagon elettrica di domani, combinando tecnologie intelligenti con un nuovo stile per Opel. Il brand promette forme più audaci, pulite ed efficienti, con una maggiore attenzione a chi viaggia a bordo. A Parigi si potranno vedere da vicino e capire come saranno le auto del futuro.

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Accanto alla STX ci sarà la Opel GSE 27FE con la divisa da gara definitiva. La monoposto è per l’era GEN4 del Campionato Mondiale di Formula E e sarà la più estrema dell’universo Grand Sport Electric. Il fatto che sia sulla stessa corsia della concept unirà l’idea dello stile e delle auto da corsa, mostrando sia i modelli futuri sia le tecnologie usate nelle corse.

Lo stand, disegnato dal team Global Brand Design di Rüsselsheim, usa le cinque corsie per guidare i visitatori nella Sala 4. I colori giallo, argento, nero e bianco definiscono l’ambiente, attraversato dalle Lightspeed Stripes: fasce grafiche gialle e bianche che ricordano la velocità anche quando le macchine sono ferme. Al centro ci sarà il GSE Yellow Pixel Cube, con un cubo multimediale sospeso di 3,5 metri.

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Tra le auto di serie, la Corsa GSE, che si può già ordinare, sarà presentata per la prima volta alla fiera. Sarà affiancata dalla Mokka GSE, che porta su strada il legame con la Mokka GSE Rally e ne condivide la potenza massima di 207 kW, pari a 281 CV. Ci sarà anche la nuova Astra GSE Line, che sarà disponibile dalla primavera del 2027: in questo caso, l’impronta GSE riguarderà il design e sarà proposta indipendentemente dalla motorizzazione scelta. Nelle corsie esterne ci saranno Frontera Electric e Grandland Electric AWD.

Il pubblico potrà anche provare la Pit Stop Experience, creata con GIANTX. L’area giochi avrà un circuito speciale di Trackmania a tema Opel, dove potrai sfidare gli amici, cercare di fare il tempo migliore e vincere i premi del giorno. Sabato si terrà un torneo dal vivo di Trackmania con giocatori professionisti, portando la competizione virtuale direttamente nello stand Opel. L’idea viene dal programma Formula E del marchio e offre un’attività anche a chi visita lo stand senza conoscere già il campionato.

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Ci sarà anche un’area dedicata alla Opel Collection, dove si potranno scoprire e acquistare i prodotti ufficiali. Tra le novità c’è una linea chiamata Formula E Collection, creata per festeggiare il debutto del costruttore nel Mondiale ABB FIA Formula E. Gli articoli saranno disponibili direttamente allo stand e anche sul sito del marchio. Per chi è appassionato, ci sarà anche l’esposizione della monoposto e le sfide di Trackmania durante la settimana parigina.