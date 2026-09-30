Opel STX Concept, prime immagini della station wagon che anticipa il futuro del marchio

Opel mostra i primi dettagli della sua prossima concept car, la Sports Tourer eXperimental, già ribattezzata STX Concept. Le immagini diffuse dal marchio tedesco offrono un assaggio del prototipo e della direzione che potrebbe prendere il design delle future station wagon Opel. Per conoscere l’auto nel dettaglio bisognerà attendere il Salone di Parigi, dove debutterà dal 12 al 18 ottobre.

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Opel STX Concept, il Vizor cambia volto

Il particolare che si nota subito è il frontale. Il Vizor, elemento ormai distintivo delle Opel, evolve con una grafica più marcata e una nuova firma luminosa composta da sottili lamelle verticali inclinate. Al centro resta l’emblema Opel Blitz illuminato, inserito nell’Opel Compass, la struttura grafica che organizza i principali elementi del muso.

La STX Concept non vuole essere soltanto un esercizio di stile. Opel la presenta come una propria interpretazione del futuro delle station wagon, un tipo di carrozzeria che il marchio considera parte della sua storia. «Siamo stati pionieri nelle station wagon in Europa già negli anni Cinquanta», ha ricordato il CEO Florian Huettl, spiegando che il prototipo servirà anche a mostrare una nuova evoluzione della filosofia di design “Bold & Pure”.

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Le immagini anticipano inoltre l’attenzione dedicata all’aerodinamica. Opel studia soluzioni pensate per contenere i consumi, ma anche per mantenere stabilità e piacere di guida alle velocità elevate delle Autobahn. Tra gli elementi già visibili ci sono i cerchi in lega dal disegno a tre sezioni, sviluppati per favorire il flusso dell’aria attorno alle ruote.

Il costruttore non ha ancora diffuso dati sulle dimensioni, sulla motorizzazione o sulle prestazioni della concept. Anche il nome completo, Opel Sports Tourer eXperimental Concept, suggerisce il legame con le familiari del marchio, ma non chiarisce se il prototipo anticiperà un modello di serie o resterà una vetrina per le future scelte di design.

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Huettl ha promesso ulteriori informazioni nelle prossime settimane. La presentazione parigina sarà quindi l’occasione per vedere per la prima volta la STX Concept nella sua interezza e scoprire quali soluzioni, dal nuovo Vizor ai dettagli aerodinamici, Opel intende portare sui futuri modelli.