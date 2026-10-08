Totem GT Super Lyla: sembra un’Alfa Romeo del ’68, ma ha ben 640 CV

Se non fosse per la carrozzeria, che sembra uscita da un garage milanese del 1968, potreste scambiarla per una provocazione ingegneristica. Invece è Lyla, l’ultima Totem GT Super consegnata a un cliente. A vedere la scheda tecnica, il passato lo “indossa” solo come abito.

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Il programma Individual, dopo configurazioni come Euforia, Litorale Brado e Desideria, ha prodotto un altro esemplare cucito su misura. Stavolta la firma è la combinazione cromatica Turismo 70, una livrea dichiaratamente retrò che però non scivola nella replica di un modello storico.

La carrozzeria in fibra di carbonio conserva le proporzioni delle coupé Alfa Romeo disegnate da Bertone negli anni Sessanta, ma il colore guarda al decennio dopo. Grigio Milano metallizzato per il corpo vettura, bianco perlato a tre strati per tutta la parte anteriore, con ritorno nella zona dei fanali posteriori. Davanti il bianco abbraccia i quattro fari circolari e la calandra triangolare, in un contrasto netto con il grigio scuro. Cerchi dal disegno classico e dettagli metallici fanno il resto.

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Dentro, la pelle Nappa nera è attraversata da cuciture bianche. Le curiosità si fanno notare, come volante e pomello del cambio ricavati dal pieno con lavorazione CNC da un tecnopolimero industriale in uso nel design dagli anni Settanta, composto soprattutto da triidrato di alluminio. Il risultato è una superficie bianca dall’aspetto quasi minerale, che dialoga con pelle e metallo.

Poi si accende il motore, e la poesia finisce. Sotto il cofano c’è il Gloria, un V6 biturbo 2.8 sviluppato da Totem con Italtecnica, 640 CV e 655 Nm, tutti scaricati sulle sole ruote posteriori attraverso un manuale a sei rapporti. Una soluzione ormai rara a questi livelli, dove di solito il terzo pedale è stato congedato.

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Il telaio monoscocca e la carrozzeria in carbonio tengono il peso intorno ai 1.180 kg. Il rapporto peso-potenza spiega lo 0-100 km/h in 3,2 secondi, territorio da supercar a pieno titolo.

Gli esemplari saranno soltanto 40, e Individual permette ai proprietari di intervenire a fondo sulla configurazione. Ecco perché ogni consegna è diversa dalla precedente. Lyla rinuncia alle tinte più appariscenti viste su altre GT Super e sceglie una grafica più sobria.