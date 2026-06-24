Totem svela Alfa Romeo Giulia Euforia: seta Marinella, carbonio e 640 CV di puro Made in Italy

Si chiama Euforia e il nome sembra scelto apposta per raccontare l’effetto che questa Alfa Romeo Giulia è capace di provocare al primo sguardo. Si tratta di un vero e proprio mix di stile e artigianalità che mette insieme due mondi profondamente italiani: la cultura automobilistica di Totem Automobili e l’eleganza sartoriale di E. Marinella.

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Totem unisce artigianalità e performance in una Giulia restomod unica, con seta Marinella, interni su misura e un V6 biturbo da 640 CV

Il risultato è una vettura unica, nata nel solco dei restomod di lusso che negli ultimi anni hanno riportato al centro dell’attenzione alcune grandi protagoniste della storia dell’automobile. Totem Automobili, specializzata nel trasformare Alfa Romeo leggendarie in oggetti contemporanei ad altissima personalizzazione, ha scelto di spingersi ancora oltre, costruendo attorno alla Giulia un progetto dove tecnica, memoria e gusto sartoriale convivono in modo sorprendente.

La Euforia rappresenta il secondo capitolo della collaborazione con E. Marinella, dopo la Marinella presentata alla Monterey Car Week 2025. Questa volta, però, il legame con la maison napoletana diventa ancora più evidente grazie all’utilizzo di una speciale seta stampata a mano proveniente dall’archivio del 1985, impiegata come elemento decorativo nell’abitacolo. Un dettaglio che trasforma l’interno dell’auto in qualcosa di più vicino a un salotto su misura che a una classica sportiva.

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Gli interni sono un manifesto di cura artigianale. La pelle Nappa blu cobalto dialoga con inserti realizzati su misura, mentre accessori dedicati come la borsa da viaggio e il portacravatte integrato aggiungono un livello di personalizzazione raro anche nel mondo del lusso automobilistico. Ogni elemento sembra pensato per raccontare una storia: il volante in alluminio ricavato dal pieno, rivestito in pelle e fibra di carbonio, i sedili elettrici sviluppati con Sabelt, la chiave in acciaio inossidabile lavorata dal pieno e persino il cielo del tetto in pelle con cuciture a mano.

All’esterno, la Giulia Euforia non cerca la discrezione. La verniciatura triplo strato, ispirata alle sportive italiane degli anni Settanta, esalta le forme della vettura, mentre nickel satinato e fibra di carbonio a vista ne sottolineano il carattere esclusivo. Non stupisce che all’ultimo Concorso d’Eleganza di Villa d’Este sia riuscita a catturare l’attenzione del pubblico.

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Ma sotto tanta eleganza batte un cuore feroce. Il motore è un V6 biturbo di 2,8 litri, sviluppato da Totem con Italtecnica Engineering, capace di erogare 640 CV. A completare il quadro ci sono il cambio manuale a sei marce con schema transaxle posteriore, lo scarico Capristo a valvola elettronica regolabile dall’abitacolo e le sospensioni elettroniche ORAM.