Alfa Romeo, l’ultimo “necessario” capriccio sulla 33 Stradale: la leva del cambio

Niente rosa, ci mancherebbe, non parliamo di un qualche tuner di Miami con la passione per Barbie. Santo Ficili, amministratore delegato di Alfa Romeo, ha tracciato la linea invalicabile della BottegaFuoriserie parlando con Quattroruote: nessuna Alfa Romeo ha mai sfoggiato quella tinta, quindi nemmeno la divisione di personalizzazione lo farà. Per il resto, budget senza limiti per chi vuole un’Alfa irripetibile. Qualche idea stuzzicante, ovviamente, non manca, specie per un gioiello come la 33 Stradale.

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Il dettaglio che interessa davvero ai puristi, infatti, era nascosto nella stessa conversazione. La 33 Stradale, omaggio moderno e a tiratura limitata all’omonima del 1967, esce solo con un automatico doppia frizione a otto rapporti. Almeno un cliente ha chiesto il manuale. La risposta, però, è stata no. Per ora.

I conti li ha fatti Ficili in persona, poiché svilupparlo costerebbe più del doppio di quanto il cliente ha pagato. Sotto il cofano c’è un V6 biturbo da 3 litri da 620 cavalli e 720 Nm, montato su una monoscocca in carbonio disegnata su misura, con la doppia frizione nel DNA fin dal primo schizzo. Infilarci pedale e leva non è un ritocco, è sostanzialmente un progetto da rifare. Nessuno, ad Arese, ha voglia di accollarselo per un solo esemplare.

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Ficili, comunque, la porta non l’ha sbattuta. Subito dopo il rifiuto ha aggiunto che il marchio cercherà di “venire incontro” ad alcune delle richieste ricevute finora. Il manuale non è citato, però il contesto parla da solo. Disegnare un cambio per un cliente è una perdita, disegnarlo una volta e venderlo a più clienti che lo hanno già chiesto è un altro film.

Attenzione a non confondere i piani, Alfa Romeo non promette una 33 Stradale a tre pedali. Dice soltanto che la richiesta è stata registrata, e che se abbastanza collezionisti alzano la mano, BottegaFuoriserie potrebbe costruirlo una volta e rivenderlo più volte.

Il programma nasce proprio dalla 33 Stradale, con ciascuno dei 33 esemplari realizzato come pezzo unico nell’atelier interno. Per Ficili è stata una prova di concetto riuscita: riprendere un’auto del passato e riproporla in chiave moderna, con risultato “sensazionale”, da cui la volontà di continuare. Secondo Quattroruote, una nuova serie speciale a tiratura limitata potrebbe debuttare già nel 2027.

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Questi programmi portano ricavi praticamente illimitati a un marchio generalista, producono titoli che le auto di serie si sognano e alimentano il mercato, in crescita, di restomod e vetture su misura. Se il manuale diventasse il tratto distintivo della prossima ammiraglia Alfa Romeo, sarebbe una concessione rara, in un’epoca in cui le leve a H spariscono dai listini del Biscione.