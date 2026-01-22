BottegaFuoriserie debutta all’Ultimate Supercar Garage con Alfa Romeo e Maserati

In occasione della 50ª edizione di Rétromobile, Parigi ospiterà Ultimate Supercar Garage, il nuovo evento dedicato alle supercar moderne, dal 29 gennaio al 1° febbraio 2026 nel Padiglione 4 di Paris Expo Porte de Versailles. Anche BottegaFuoriserie sarà presente, portando il proprio progetto creativo che unisce l’eccellenza di Alfa Romeo e Maserati. L’iniziativa condivide con l’evento parigino gli stessi valori: supercar ad alte prestazioni e veicoli esclusivi, caratterizzati da personalizzazione, design ricercato e prestazioni estreme. Sarà un’occasione unica per scoprire modelli da sogno e vivere l’emozione delle auto sportive più sofisticate sul mercato.

All’edizione inaugurale di Ultimate Supercar Garage, Alfa Romeo e Maserati sono protagoniste del progetto BottegaFuoriserie

Dopo l’annuncio di BottegaFuoriserie lo scorso novembre, questa è la prima vera tappa dell’innovativo programma che unisce i due marchi italiani, fondendo tradizione e innovazione in un concept unico in cui artigianalità, tecnologia e meticolosa attenzione al dettaglio trovano la loro massima espressione. Al centro dell’esposizione quattro capolavori del Made in Italy che incarnano esclusività e personalizzazione, dando vita a vere e proprie opere d’arte in movimento, perfettamente in linea con l’universo BottegaFuoriserie.

Tra i pezzi forti esposti, la nuova Alfa Romeo 33 Stradale, che segna il ritorno di un’icona ispirata al leggendario modello degli anni ’60 e alla vettura da corsa Tipo 33, e l’ Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio Luna Rossa , prima nata dalla partnership tra Alfa Romeo e Luna Rossa, che si preparano ad affrontare insieme la sfida della 38a America’s Cup. Accanto a loro, la Maserati MCXtrema, uno dei 62 esemplari della “bestia” destinata alla pista, e la Maserati GT2 Stradale, la supersportiva omologata per uso stradale pensata per chi cerca prestazioni senza compromessi.

Al centro dello stand, a collegare fisicamente le quattro vetture, si trova il cuore pulsante di BottegaFuoriserie: la creazione di una lounge esclusiva dove i visitatori possono esplorare i quattro pilastri del nuovo orizzonte strategico: il mondo delle creazioni few-off di Bottega , l’universo della personalizzazione Fuoriserie, “ History ” come visione fondata su uno straordinario Heritage e “ Racing ”, il know-how del motorsport orientato all’innovazione.

Tutto è quindi pronto per regalare un’esperienza che va oltre una mostra statica, diventando un racconto di emozioni, performance e cultura automobilistica, capace di coinvolgere i sensi e l’immaginazione. A Parigi, BottegaFuoriserie guarda al futuro pur preservando le proprie radici, ridefinendo il concetto di personalizzazione come atto creativo assoluto. Perché quando eccellenza e visione si incontrano, nascono icone destinate a lasciare il segno.