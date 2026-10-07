Fiat, Alfa Romeo, Jeep e Leapmotor: Stellantis protagonista a Auto Athina 2026

Dalla Fiat Grande Panda alla nuova Alfa Romeo Tonale, passando per Jeep Compass 4xe e le auto di Leapmotor: Auto Athina 2026 offre al pubblico greco un colpo d’occhio importante sulla gamma dei quattro marchi legati al gruppo Stellantis. La manifestazione, ospitata al Metropolitan Expo fino a domenica 11 ottobre, permette ai visitatori di vedere da vicino le vetture e, per alcuni modelli, mettersi anche al volante.

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Auto Athina 2026: le novità di Fiat, Alfa Romeo, Jeep e Leapmotor

FIAT è presente con una vettura che in Grecia ha già conquistato un premio importante. La Grande Panda, eletta “Auto dell’Anno 2026” nel Paese, occupa infatti una posizione centrale nello stand della casa torinese. Accanto a lei c’è la Pandina, che continua ad essere la proposta più interessante per chi cerca una vettura compatta e pratica.

L’altra novità che potrà essere ammirata da vicino dai visitatori della kermesse è la 500 Hybrid. Il suo arrivo arricchisce la gamma della city car torinese affiancando l’elettrica e offrendo un’alternativa a chi preferisce il motore termico. A completare l’esposizione FIAT ci sono il crossover 600 e la Topolino, dedicata agli spostamenti urbani.

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Nello spazio Alfa Romeo, invece, l’attenzione si sposta sul carattere delle vetture e sul piacere di guida. La nuova Tonale porta ad Atene il sistema ibrido aggiornato da 175 CV, mentre la Junior permette di confrontare interpretazioni differenti dello stesso B-SUV.

La compatta del Biscione è disponibile con motorizzazione ibrida da 145 CV, sia a due ruote motrici sia nella variante Q4 a trazione integrale. Per chi guarda all’elettrico, il riferimento più sportivo rimane la Veloce da 280 CV, dotata di differenziale autobloccante meccanico. Non mancano Giulia e Stelvio, che mantengono nello stand il legame con due modelli centrali nell’immagine recente di Alfa Romeo.

Sempre a proposito di Stellantis, Jeep arriva al Metropolitan Expo con l’Avenger, presente nelle versioni e-Hybrid e 4xe. Il modello si rivolge al segmento dei B-SUV, particolarmente seguito sul mercato greco, mettendo a disposizione anche una soluzione a trazione integrale per chi cerca maggiore motricità.

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A condividere l’attenzione del pubblico è la Compass 4xe, che debutta in Grecia nella versione a quattro ruote motrici. Il marchio punta a mostrare come l’elettrificazione possa accompagnare la vocazione fuoristradistica dei suoi SUV, mantenendo spazio per l’impiego quotidiano e per i percorsi più impegnativi.

Per chi sta valutando un acquisto, la possibilità di passare da una vettura all’altra consente di confrontare direttamente abitacoli, spazio disponibile e diverse impostazioni di guida.

Completa la presenza di Stellantris lo stand Leapmotor che racconta invece una gamma che sta diventando sempre più ampia. Il costruttore cinese, presente in Europa attraverso la joint venture Leapmotor International con Stellantis, porta ad Atene soprattutto due novità: B03X e B05.

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La B03X è un SUV elettrico lungo 4,27 metri, con un bagagliaio da 510 litri e un’autonomia dichiarata di 382 chilometri. Il prezzo annunciato per il mercato greco parte da 19.990 euro, un elemento che affianca dimensioni e capacità di carico fra gli argomenti della presentazione.

La B05 interpreta invece il formato della berlina compatta elettrica con un’impostazione sportiva. I visitatori possono provarla su strada, così come la B10, per conoscere le vetture anche fuori dallo spazio espositivo.

Completano la presenza Leapmotor la city car T03 e i SUV B10 e C10, rispettivamente di segmento C e D. Oltre alle versioni elettriche, il marchio propone la tecnologia Hybrid EV: le ruote sono mosse elettricamente, mentre un generatore di bordo permette di estendere la percorrenza. Nel caso della C10, l’autonomia complessiva dichiarata si avvicina ai 1.000 chilometri.