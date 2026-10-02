Alfa Romeo Tonale, ottobre 2026: 6.000 euro di vantaggi e interessi zero

Alfa Romeo Tonale affronta ottobre 2026 con una nuova campagna commerciale pensata per rendere più accessibili sia la versione diesel sia quella ibrida. Le offerte sono valide fino al 31 ottobre e riguardano vetture in pronta consegna, con finanziamento Stellantis Financial Services e interessi azzerati.

Advertisement

Le promozioni di Alfa Romeo Tonale ad ottobre 2026

La proposta più semplice riguarda la Tonale 1.6 Diesel da 130 CV nell’allestimento base. Il prezzo promozionale scende a 34.700 euro, rispetto ai 40.700 euro di listino, con un vantaggio dichiarato di 6.000 euro. Il piano prevede un anticipo di 16.431 euro e 48 rate mensili da 399 euro. Non è prevista una rata finale: una caratteristica che rende più leggibile il costo dell’operazione rispetto alle formule con maxi rata.

Il TAN è pari allo 0%, mentre il TAEG si attesta al 2,49% per effetto delle spese accessorie previste dal contratto. L’offerta è riservata ai clienti privati, non è cumulabile con altre iniziative e il finanziamento resta soggetto all’approvazione della società finanziaria. Come sempre, il prezzo indicato non comprende IPT e contributo PFU.

Advertisement

Per chi cerca una Tonale più ricca, la serie speciale Luna Rossa propone ancora il motore diesel da 130 CV, ma aggiunge una dotazione estetica e tecnologica più caratterizzata. Il prezzo promozionale è di 40.450 euro, con finanziamento e permuta. L’anticipo richiesto ammonta a 17.876 euro, seguito da 48 rate da 499 euro. Anche in questo caso non c’è una rata conclusiva e il TAN è fissato allo 0%, con TAEG del 2,08%.

La Luna Rossa si riconosce per i cerchi in lega da 20 pollici diamantati in nero lucido, il logo Alfa Romeo rosso e la livrea laterale dedicata. Nell’abitacolo sono presenti sedili riscaldati in tessuto premium 3D Knit e Feeltek, oltre all’illuminazione ambientale multicolore con grafica specifica.

Advertisement

L’alternativa al gasolio è la Tonale 1.5 Hybrid da 175 CV, proposta a 36.500 euro contro un listino di 42.500 euro. Il finanziamento richiede un anticipo di 18.231 euro e prevede 48 rate mensili da 399 euro, sempre senza maxi rata finale. Anche qui il TAN è dello 0% e il TAEG del 2,49%. La dotazione comprende cerchi da 17 pollici, fari Full LED con firma 3+3, cruise control adattivo con riconoscimento dei segnali stradali e tecnologia NFT.

Le vendite della Tonale tra agosto e primi otto mesi del 2026

Le promozioni arrivano in una fase delicata per il modello. Ad agosto Tonale si è classificata al decimo posto tra i SUV medi, in un segmento che nello stesso mese è cresciuto del 30,3%. La vettura si è posizionata quattro posti dietro Jeep Compass e alle spalle di Peugeot 3008, confermando comunque la presenza nella parte alta della categoria.

Advertisement

Nel cumulato gennaio-agosto, la Tonale diesel ha totalizzato 3.039 immatricolazioni, contro le 4.804 dello stesso periodo del 2025. Il calo riflette la contrazione generale del gasolio, che ad agosto è sceso al 5,8% del mercato italiano.

Anche il bilancio complessivo di Alfa Romeo segnala una fase difficile: ad agosto il marchio ha registrato 821 vetture, il 16,14% in meno rispetto allo stesso mese del 2025, mentre nei primi otto mesi ha raggiunto 14.951 immatricolazioni, con una flessione del 24,49%.

In questo scenario, Tonale continua a rappresentare uno dei modelli centrali della gamma italiana del Biscione. La combinazione tra diesel e ibrido permette ad Alfa Romeo di mantenere due proposte diverse in un mercato che sta cambiando rapidamente, mentre le condizioni commerciali di ottobre puntano soprattutto a ridurre il peso dell’anticipo e a eliminare gli interessi sul finanziamento.