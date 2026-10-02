Fiat Grande Panda, ottobre 2026: sconti fino a 3.050 euro su benzina, Hybrid ed elettrica

Fiat Grande Panda arriva all’autunno con una nuova campagna commerciale che coinvolge tutte le motorizzazioni della gamma. Fino alla fine di ottobre 2026 è possibile acquistare il modello con un prezzo ridotto grazie alla combinazione tra rottamazione e finanziamento, con condizioni diverse a seconda della versione scelta. L’iniziativa si rivolge ai clienti privati e riguarda le vetture disponibili in pronta consegna.

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Le promozioni di ottobre 2026 per acquistare Fiat Grande Panda

La proposta più conveniente riguarda la Grande Panda con motore Benzina Turbo da 100 CV. Il modello viene offerto con il cosiddetto “Prezzo Protetto” a partire da 14.950 euro, esclusi gli oneri finanziari. Il listino della versione POP è di 17.900 euro, mentre il prezzo promozionale senza finanziamento è fissato a 15.900 euro. Per ottenere la cifra più bassa bisogna rottamare un’auto omologata fino a Euro 4 e completare l’immatricolazione entro il 28 ottobre 2026.

Il piano finanziario prevede un anticipo di 2.747 euro, seguito da 35 rate mensili da 129 euro. Al termine dei tre anni è prevista una rata finale di 10.638,40 euro. Il TAN fisso è del 5,99%, mentre il TAEG arriva al 9,08%. La rata mensile contenuta può rendere più semplice l’accesso alla vettura, ma la maxi rata conclusiva deve essere considerata con attenzione prima della firma del contratto.

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Chi preferisce una soluzione più efficiente può orientarsi sulla Grande Panda Hybrid, equipaggiata con il motore 1.2 da 110 CV e il sistema ibrido a 48 Volt. In questo caso il prezzo protetto parte da 17.450 euro, rispetto ai 20.400 euro del listino. Il prezzo promozionale senza finanziamento è di 18.400 euro e anche questa offerta comprende 2.000 euro di incentivo con la rottamazione e 950 euro legati alla sottoscrizione del finanziamento.

L’anticipo richiesto è di 3.300 euro, mentre le rate sono 35 da 149 euro. La rata finale residua ammonta a 12.201,60 euro. Il TAN è del 5,99% e il TAEG dell’8,70%. La versione Hybrid rappresenta il compromesso più equilibrato della gamma, soprattutto per chi utilizza l’auto ogni giorno in città ma affronta anche percorsi extraurbani.

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La Grande Panda Elettrica completa l’offerta con un prezzo di partenza di 20.850 euro. La versione POP da 113 CV ha un listino di 23.900 euro e può essere acquistata a 21.800 euro senza finanziamento. Lo sconto complessivo arriva a 3.050 euro, considerando il contributo di 2.100 euro previsto con la rottamazione e i 950 euro riconosciuti con il finanziamento.

In questo caso il piano prevede un anticipo di 6.488 euro, 35 rate da 199 euro e una rata finale di 10.537,60 euro. Il TAN è del 5,99%, mentre il TAEG raggiunge l’8,83%. L’offerta per la versione elettrica è valida fino al 31 ottobre 2026 e richiede la rottamazione di una vettura fino a Euro 4.

Le promozioni arrivano in una fase positiva per la Grande Panda sul mercato italiano. Ad agosto 2026 il modello ha totalizzato 1.561 immatricolazioni, chiudendo al quinto posto assoluto nella classifica mensile. La vettura Fiat è rimasta a pochissima distanza dalla Jeep Avenger, che l’ha preceduta per appena cinque unità.

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Nei primi otto mesi dell’anno la Grande Panda aveva raggiunto circa 27.530 immatricolazioni. Con le 3.066 unità registrate a settembre, il totale dei primi nove mesi è salito a 30.596 vetture, abbastanza per occupare il quarto posto tra i modelli più venduti in Italia.