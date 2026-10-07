Fiat Topolino: a ottobre 2026 sconti fino a 2.540 euro e rate da 39 euro

Fiat Topolino protagonista anche a ottobre delle offerte di Fiat. Il quadriciclo elettrico viene proposto con un prezzo da 7.450 euro, oltre agli oneri finanziari, con rottamazione e finanziamento Stellantis Financial Services. La promozione si riferisce solo ed esclusivamente alle unità in pronta consegna con scadenza fissata l 28 ottobre 2026. La proposta prevede una rata che parte da 39 euro al mese, ma il piano comprende anche un anticipo e una rata finale.

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Fiat Topolino: le offerte di ottobre per la versione base, Sport e Vilebrequin

Il listino della versione d’ingresso è di 9.990 euro, esclusi IPT e contributo PFU. La rottamazione consente di scendere a 8.950 euro, grazie allo sconto Fiat di 1.040 euro. Scegliendo il finanziamento si aggiungono altri 1.500 euro di riduzione: il prezzo diventa così 7.450 euro, con un vantaggio complessivo di 2.540 euro rispetto al listino.

Il piano prevede 3.261 euro di anticipo, 35 rate mensili da 39 euro e una rata finale di 4.439,19 euro, presentata nell’offerta arrotondata a 4.440 euro. Il TAN fisso è dell’8,99%, il TAEG del 13,43%. L’importo totale dovuto per il credito è di 5.815,35 euro, cui va aggiunto l’anticipo per valutare l’esborso complessivo.

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Per Topolino Sport, il prezzo scende da 11.490 a 10.550 euro con rottamazione. Il finanziamento richiede un anticipo di 4.920 euro, seguito da 35 rate da 59 euro e una rata finale di 5.129,19 euro. In questo caso il TAN fisso è del 6,99% e il TAEG del 10,34%.

La nuova Vilebrequin Collector’s Edition parte invece da un listino di 13.490 euro e viene proposta a 12.550 euro con rottamazione. Mantiene l’anticipo di 4.920 euro, con 35 rate da 99 euro e rata finale di 6.049,19 euro. TAN fisso al 6,99% e TAEG al 9,68%. Anche queste offerte scadono il 28 ottobre, richiedono l’immatricolazione entro quella data e sono soggette all’approvazione del finanziamento.

Le rate mensili indicate includono quattro euro di spese di incasso, già conteggiate negli importi riportati nei rispettivi esempi di finanziamento.

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Nel frattempo in Italia, Topolino si conferma leader nel segmento dei quadricicli leggeri elettrici. Secondo l’elaborazione Dataforce su fonte Ministero Infrastrutture e Trasporti e ACI, tra gennaio e agosto 2026 il modello di Fiat ha ottenuto 2.698 immatricolazioni, contro le 3.152 dello stesso periodo del 2025: una flessione del 14,4 per cento. Il primato resiste quindi nonostante un calo dei volumi, in un segmento che ha perso il 20 per cento rispetto allo scorso anno.

Fiat ha annunciato che il suo modello detiene una quota del 42,2 per cento nei primi otto mesi, in aumento di 2,8 punti percentuali. Ad agosto, la quota ha raggiunto il 51,2 per cento, guadagnando 8,9 punti rispetto allo stesso mese dello scorso anno. Questo significa che più di un quadriciclo leggero elettrico su due immatricolato in Italia era una Topolino.

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In Europa, il bilancio ufficiale del primo semestre 2026 conferma il modello al vertice dei quadricicli elettrici. Fiat segnala inoltre il miglior trimestre di sempre per raccolta ordini, con un incremento del 30% rispetto all’anno precedente. Si tratta di ordini, distinti dalle immatricolazioni. Le comunicazioni consultate non riportano un totale europeo verificabile per agosto o per il cumulato gennaio-agosto.

La casa torinese afferma che Topolino è leader in Italia, Germania, Paesi Bassi, Austria e Belgio. La gamma continua intanto ad ampliarsi: dopo la Sport e la Vilebrequin è arrivata in gamma anche la nuova Dolcevita con tetto apribile in tela, una soluzione prima riservata all’edizione da collezione.

Ricordiamo infine che la prossima novità nel segmento dei quadricicli per Fiat sarà la Multiplina, annunciata attraverso un concept ispirato alla Fiat 600 Multipla del 1956. L’idea della casa italiana è quella di collocare questo nuovo modello tra Topolino e la futura E-Car prodotta a Pomigliano. Secondo indiscrezioni, il modello di serie arriverà nel 2028 e avrà quattro posti, affiancando Topolino e il veicolo a tre ruote Tris. L’ampliamento previsto riguarda quindi anche il numero di passeggeri, che saranno 4 contro i due della Topolino.