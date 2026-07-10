Fiat Multiplina, quanto costerà davvero? Il nuovo quadriciclo potrebbe sorprendere tutti

Quanto potrebbe costare la Fiat Multiplina? La domanda nasce quasi spontanea dopo la presentazione, per ora ancora sulla carta, del nuovo quadriciclo elettrico della casa torinese. Un modello curioso, compatto e originale, che prova a reinterpretare in chiave moderna lo spirito della storica Multipla degli anni Sessanta.

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La Fiat Multiplina potrebbe costare tra 10.000 e 12.000 euro: ecco autonomia, prestazioni e dettagli del nuovo quadriciclo elettrico

A voler recuperare quel nome è stato direttamente Olivier Francois, CEO di Fiat, che non ha mai nascosto il proprio legame con la denominazione Multipla. Alla fine il marchio ha scelto una variante più leggera e affettuosa: Multiplina. Secondo Francois, questo modello rappresenterà “l’anello mancante tra la Topolino e la city car tradizionale”, una definizione che aiuta anche a immaginare il possibile posizionamento commerciale.

La Topolino si colloca intorno ai 7.000 euro, mentre una Fiat 500 parte da circa 19.000 euro. Per questo la Fiat Multiplina potrebbe inserirsi in mezzo, con un prezzo compreso tra 10.000 e 12.000 euro. Una fascia che avrebbe senso, soprattutto considerando dimensioni, prestazioni e capacità superiori rispetto alla piccola Topolino.

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In origine il progetto era stato presentato con il nome Quattrolino. La scelta, però, si è rivelata impraticabile perché “Quattro” è un marchio registrato da Audi per il proprio sistema di trazione integrale. Fiat ha quindi dovuto cambiare strada, trovando nella denominazione Multiplina un richiamo più diretto alla propria storia.

Anche dal punto di vista estetico il progetto si è già evoluto. Rispetto alla prima versione, il frontale ha guadagnato la scritta Fiat, il paraurti è stato rivisto e i cerchi adottano uno stile retrò che ricorda da vicino quelli della Topolino. Le proporzioni, invece, raccontano una vettura più lunga e spaziosa, capace di accogliere quattro persone.

Di fatto, Fiat Multiplina può essere considerata una sorta di Topolino allungata, ma con ambizioni maggiori. La versione definitiva, secondo Francois, sarà “molto più bella” rispetto a quella mostrata finora. Il debutto potrebbe avvenire in autunno, forse persino nella Città del Vaticano, dove Fiat ha recentemente avviato una collaborazione.

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Le dimensioni maggiori comporteranno anche un cambio di categoria. La vettura non dovrebbe appartenere alla classe L6, come la Topolino, ma alla L7, riservata ai quadricicli pesanti. Questo significa maggiore potenza, prestazioni più elevate e un’autonomia superiore.

Le prime stime parlano di una velocità massima di circa 88 km/h e di almeno 100 chilometri di autonomia. Numeri adatti soprattutto all’uso urbano e suburbano, ma sufficienti per rendere la Fiat Multiplina più versatile di una semplice microcar. Proprio queste caratteristiche potrebbero spingere il prezzo poco sopra la soglia dei 10.000 euro, soprattutto nelle versioni meglio equipaggiate.