Fiat mette in fila i rivali in Brasile: vendite ai massimi dal 2014 e quattro modelli nella top 10

Fiat non viveva un mese così positivo da dicembre 2014. La casa torinese ha vissuto un mese di settembre da protagonista in Brasile con 53.587 veicoli immatricolati. Si tratta del dato più alto mai registrato negli ultimi 11 anni, con il secondo classificato che è rimasto a quasi 11 mila unità di distanza.

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A rendere ancora più clamoroso questo exploit è la presenza di ben 4 vetture tra le 10 auto più vendute in Brasile: Strada, Argo, Pulse e Mobi. Questo risultato conferma come la supremazia del brand torinese di Stellantis non si basi su un solo modello ma sull’intera gamma.

Fiat domina il mercato brasiliano: Strada prima, Pulse da record

Fiat Strada si conferma ancora una volta leader avendo registrato ben 16.001 immatricolazioni a settembre. Il pickup più venduto del Brasile da solo garantisce a Fiat il 30 per cento delle sue vendite mensili, occupando il primo posto non solo tra i pickup ma tra tutte le vetture in commerio nel paese. Questo mese di settembre appena concluso dunque rappresenta un altro tassello nella storia del modello arrivato nel 1998 che ormai da quasi 30 anni è uno dei principali protagonisti del mercato auto del paese.

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Settembre 2026 si è rivelato il quarto miglior mese di sempre per il modello di Fiat. Solo altre tre volte nella storia il pickup aveva superato le 16.000 unità: ad agosto 2024, con 16.421 immatricolazioni, a dicembre dello stesso anno, con 16.235, e a marzo 2026, quando ha fatto registrare il record assoluto di 16.707 veicoli. Il dato di settembre quindi è uno dei momenti migliori registrati da Strada in tutta la sua carriera.

Da segnalare anche il traguardo raggiunto da Pulse. Il SUV ha ottenuto 7.150 vendite un dato che rappresenta il miglior risultato registrato in un mese dal suo debutto sul mercato nel 2021. Il primo SUV nella storia di Fiat in Brasile arriva con queste vendite al settimo posto tra i veicoli più venduti del Paese. Si tratta di un risultato che conferma come la casa torinese faccia bene in diversi segmenti e non solo tra i pickup.

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A settembre anche Argo si è comportata molto bene conquistando il sesto posto tra le auto più vendute in assoluto con 8.603 unità, mentre Fiat Mobi si piazza al decimo posto, con 6.395 immatricolazioni. Questi modelli insieme a Strada e Pulse hanno dunque registrato un totale di 38.149 vendite. Si tratta di una ampia parte delle vendite complessive della casa automobilistica.

I pickup si confermano uno dei segmenti fondamentali per Fiat in Brasile. Strada, Toro e Titano hanno totalizzato nel complesso 21.811 immatricolazioni, con Fiat che ha così raggiunto una quota del 49,6 per cento nel segmento, con una crescita di 3,8 punti percentuali rispetto al mese precedente. Questo significa che quasi un pickup su due venduto in Brasile fa parte della casa torinese.

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Strada è leader tra i B-pickup mentre Toro è leader nella categoria dei C-pickup. Quest’ultimo modello a settembre ha ottenuto 5.539 unità vendute, fornendo un importante contributo al risultato della gamma nel suo complesso. I numeri inoltre danno conferma di quanto questo comparto pesi sulle vendite complessive di Fiat, con un’offerta articolata su tre modelli.

Anche tra i furgoni Fiat si conferma leader. Le vendite nel mese hanno raggiunto le 2.902 unità, che corrispondono a una quota di mercato del 33,2 per cento. Fiorino si conferma ancora una volta il veicolo commerciale più venduto, con 2.049 immatricolazioni. Accanto alle vetture e ai pickup, dunque per la casa italiana resta importante anche il comparto relativo ai veicoli commerciali.

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Federico Battaglia, responsabile dei marchi Fiat e Abarth per il Sud America,ritiene che questi risultati siano frutto della fiducia dei consumatori nei confronti della casa italiana e alla sua strategia commerciale. Il manager ha messo in evidenza come questo sia dovuto alla capacità della gamma di rispondere a esigenze differenti senza dimenticare il rapporto che il brand è riuscito a costruire nel tempo con i clienti brasiliani. Battaglia ha detto chiaramente che la sua azienda non vuole fermarsi e ha intenzione di consolidare nel tempo la sua leadership.

Facendo invece un bilancio da inizio anno Fiat ha ottenuto fin qui 422.033 immatricolazioni e una quota di mercato del 19,5 per cento. Il vantaggio sul secondo classificato è sempre più ampio e corrisponde per la precisione a 68.537 veicoli. Anche considerando l’intero 2026 il brand mantiene tre modelli tra i dieci più venduti, con posizioni che evidenziano la continuità dei risultati oltre il singolo mese.

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Fiat Strada guida ancora una volta la classifica con 127.747 unità, mentre l’Argo occupa la terza posizione con 72.056 vendite. La Mobi si piazza al decimo posto a quota 50.667 immatricolazioni. Per l’Argo, il piazzamento nei primi nove mesi è migliore rispetto alla sesta posizione ottenuta a settembre; la Mobi conserva invece il decimo posto in entrambe le classifiche. I tre modelli insieme registrano dunque 250.470 immatricolazioni nel complesso.