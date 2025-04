Fiat Mobi avrà una versione Cargo 

Secondo quanto riportato da Autos Segredos, Fiat in Brasile si sta preparando per il lancio della Fiat Mobi Cargo 1.0 Firefly, il cui debutto ufficiale è previsto entro la fine del semestre. Il marchio italiano risponderà rapidamente alla recente introduzione della Chevrolet Onix Log, proponendo una soluzione innovativa per le consegne urbane. La Fiat Mobi Cargo 1.0 Firefly dovrebbe basarsi sulla versione Like. Questo modello sarà progettato per offrire praticità ed efficienza nel trasporto di merci in città, puntando su compattezza e affidabilità.

Le maniglie delle portiere e le calotte degli specchietti presentano già una finitura nera; considerando i modelli commerciali del marchio e quelli venduti alle Poste, è probabile che la berlina riceverà paraurti con finitura nera. All’interno, la versione furgone avrà solo i sedili anteriori, mentre quelli posteriori saranno rimossi, trasformando la Mobi in un’auto per le consegne urbane.

Il motore 1.0 Firefly della Fiat Mobi Cargo eroga 71 CV di potenza a 6.000 giri/min e una coppia di 10 kgfm a 3.250 giri/min con benzina. Con l’etanolo, la potenza è ora di 75 CV a 6.000 giri/min e la coppia di 10,7 kgfm a 3.250 giri/min. Il motore sarà abbinato a un cambio manuale a cinque marce. Con il nuovo motore, la berlina può percorrere fino a 10,6 km/l in autostrada e 9,8 km/l in città con l’etanolo, e 15,1 km/l in autostrada e 14,0 km/l in città con la benzina.

La Fiat Mobi Cargo sarà equipaggiata con una serie di dotazioni pensate per garantire sicurezza, comfort e praticità nelle consegne urbane. Tra i sistemi di assistenza alla guida, disporrà del controllo elettronico della stabilità (ESC), del controllo della trazione (ASR) e dell’assistente alla partenza in salita (Hill Holder), oltre ai freni ABS con ripartizione elettronica della frenata e doppi airbag per conducente e passeggero. L’illuminazione sarà curata nei dettagli con fari anteriori dotati di mascherina nera, luci di marcia diurna (DRL), regolazione manuale del fascio luminoso e funzione “Seguimi a casa” per una maggiore sicurezza. Sarà inoltre presente un sistema di segnalazione di frenata di emergenza (ESS).

Per il comfort del conducente, Fiat Mobi Cargo offrirà aria condizionata, sterzo elettrico, computer di bordo con informazioni su consumi e autonomia, sedile posteriore ribaltabile e un’ampia consolle centrale con vani portaoggetti e portabicchieri. I finestrini anteriori saranno elettrici con funzione one-touch e sistema anti-schiacciamento, mentre le porte saranno dotate di chiusura centralizzata.

Il design sarà reso più moderno con paraurti in tinta con la carrozzeria, modanature sui passaruota e cerchi in acciaio da 14” con coprimozzi completi, abbinati a pneumatici a bassa resistenza al rotolamento. La visibilità sarà migliorata grazie agli specchietti retrovisori con regolazione interna e ai ripetitori laterali integrati. Infine, la sicurezza per i passeggeri più piccoli sarà garantita dal sistema di fissaggio per seggiolini Isofix, mentre il sensore di pressione degli pneumatici (TPMS) assicurerà un monitoraggio costante per una guida più sicura ed efficiente.