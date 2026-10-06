Questa Fiat 600 hatchback ci fa rimpiangere la Punto: avrebbe avuto più successo?

Cercare oggi una berlina compatta in listino è diventato un esercizio complicato. Il mercato europeo si è “appiattito” sui SUV con una disciplina quasi militare, e la classica hatchback a cinque porte di segmento B, quattro metri scarsi di lunghezza, è finita sacrificata.

Advertisement

Matteo Volpe, su Passione Auto Italiane, ha scelto un bersaglio che fa male per sottolineare un potenziale “se”, un’ipotesi affascinante e forse una storia che sarebbe potuta essere ben diversa. Parliamo di una Fiat 600 “alternativa”.

Quella attuale è un crossover compatto. Scelta comprensibile, piattaforme condivise nel gruppo Stellantis, domanda di posizione di guida rialzata e spazio percepito.

Advertisement

Negli anni Cinquanta la 600 era la sorella più grande e spaziosa della 500, il passo successivo per chi dalla city car voleva spostarsi con la famiglia. Una gerarchia semplice che oggi si è persa per strada insieme alla carrozzeria.

Con l’aiuto dell’intelligenza artificiale, Volpe ha dato forma a una 600 che non c’è: una hatchback a cinque porte lunga circa quattro metri, senza protezioni in plastica, senza pose da avventuriera, semplicemente essenziale, concreta.

Il pedigree che rivendica elenca Fiat 127, Uno, Punto, auto che hanno motorizzato l’Italia e mezza Europa con peso contenuto, buona aerodinamica, consumi ragionevoli e un rapporto qualità-prezzo che oggi sembra una barzelletta.

In questo schema la 500 resterebbe la piccola chic, anche se Volpe avverte che spingerla verso un posizionamento troppo premium rischia di allontanarla dal suo pubblico popolare. La 600 farebbe invece la vera utilitaria di segmento B, accessibile e senza fronzoli.

Advertisement

Sul muso, al posto della scritta “600” e degli ammiccamenti moderni, campeggerebbe il logo Fiat. Il marchio al centro, di nuovo. Non è una bocciatura delle strategie commerciali di oggi, ma una riflessione nata dalla passione per la storia dell’auto italiana. Il rischio che vede Volpe, però, è concreto. Se tutto diventa SUV, a rimetterci sono la varietà e la libertà di scelta.

La 600 crossover è già in listino, nessuno la sposterà. Cosa sarebbe successo, però, se qualcuno, a Torino, avesse avuto il coraggio di fare una macchina semplicemente bella e normale?