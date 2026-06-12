Nuova Lancia Gamma, il prezzo potrebbe sorprendere: ecco quanto potrebbe costare il SUV

Nuova Lancia Gamma è ormai entrata nel vivo della conversazione automobilistica italiana. Dopo le prime immagini ufficiali, il nuovo SUV/crossover del marchio torinese ha acceso la curiosità non solo per il design e per il ruolo che avrà nella rinascita di Lancia, ma anche per una domanda molto concreta: quanto costerà?

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Nuova Lancia Gamma potrebbe partire da circa 40.000 euro: ecco le stime sul prezzo del SUV e il confronto con la DS 7

Una risposta ufficiale ancora non c’è. Il listino non è stato comunicato e, fino all’apertura degli ordini, ogni cifra resta una stima. Un’indicazione interessante, però, può arrivare dalla DS 7, modello con cui la nuova Lancia Gamma condividerà parte dell’impostazione tecnica e industriale all’interno dell’universo Stellantis. La francese si muove in una fascia di mercato più premium, ma il suo listino aiuta a capire quale potrebbe essere l’area di prezzo della nuova Lancia.

In Francia, la DS 7 parte da 43.900 euro nella versione 1.2 mild hybrid da 145 cavalli con cambio automatico. A seconda degli allestimenti, la stessa motorizzazione può salire fino a 58.800 euro. Più in alto si collocano le varianti elettriche: la Standard Range con batteria da 73,7 kWh parte da 46.990 euro, mentre la Long Range da 245 cavalli e batteria da 97,2 kWh arriva a 50.610 euro. Al vertice c’è poi la versione elettrica a trazione integrale da 350 cavalli, proposta da 71.520 euro.

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Partendo da questi numeri, è possibile immaginare una Nuova Lancia Gamma leggermente più accessibile rispetto alla DS 7. La versione d’ingresso con motore ibrido 1.2 potrebbe quindi posizionarsi intorno ai 40.000 euro, una soglia ormai abbastanza comune per i C-SUV di ultima generazione. Per la variante elettrica di accesso, invece, una cifra vicina ai 45.000 euro appare plausibile, soprattutto considerando dimensioni, tecnologia e posizionamento del modello.

Il discorso cambia per l’eventuale versione HF. Se le indiscrezioni saranno confermate, la Gamma potrebbe avere anche una variante più potente, elettrica e a trazione integrale, pensata per dare un’immagine più dinamica al progetto. In quel caso il prezzo potrebbe avvicinarsi alla soglia dei 70.000 euro, in linea con le versioni più prestazionali dei modelli Stellantis di pari categoria.

Sono cifre importanti, ma non fuori mercato. Oggi un SUV di segmento C ben equipaggiato parte spesso da 35.000-40.000 euro, mentre le elettriche con batterie di grande capacità salgono rapidamente.