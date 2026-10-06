Stellantis domina in Sud America: Fiat firma un settembre da record, un veicolo su quattro è del gruppo

Stellantis ha raggiunto quota 700.000 veicoli immatricolati in Sud America nei primi 9 mesi del 2026 e adesso mira al sesto anno di fila di supremazia nel continente. Questo risultato è stato ottenuto soprattutto grazie al Brasile, dove il mese scorso si sono registrati nuovi record per Fiat ma anche gli altri brand del gruppo hanno registrato una crescita. Stellantis si conferma leader anche in Argentina. Attualmente circa un veicolo ogni quattro venduto in Sud America fa parte della sua gamma.

Advertisement

Stellantis, in Brasile Fiat raggiunge il miglior risultato degli ultimi undici anni

In Brasile, Stellantis ha concluso il mese di settembre con 72.242 immatricolazioni e una quota di mercato che è salito fino al 26,8 per cento, con una crescita del 2,1% rispetto a quanto registrato nel precedente mese di agosto. Questo risultato deriva dalla leadership nei segmenti delle berline, dei SUV e dei pickup. Il segmento dei pickup si conferma il vero punto di forza dell’azienda che vanta una quota del 57 per cento del mercato, il dato migliore degli ultimi 3 anni.

Fiat si conferma il brand che trascina gli altri e più di tutti contribuisce a questi risultati. Con circa 54.000 unità consegnate, settembre è stato il suo mese migliore da dicembre 2014. La casa torinese vanta quasi 11.000 unità di vantaggio sulla seconda classificata e quattro suoi modelli sono presenti nella classifica delle dieci vetture con più immatricolazioni del mese. Questi numeri evidenziano una presenza massiccia garantita dal successo di più prodotti.

Advertisement

Fiat Strada si conferma ancora una volta veicolo più venduto del Paese e registra il quarto miglior risultato commerciale dal sup debutto, avvenuto nel 1998. La Pulse festeggia un primato assoluto: 7.150 unità. Si tratta del numero di vendite più elevato da quando ha debuttato sul mercato. Il pickup Toro vede aumentare le sue immatricolazioni del 33 per cento rispetto a quanto registrato nello scorso trimestre. Nel frattempo Fiat si prepara al debutto della nuova Argo X, destinata ad arricchire ancora una gamma che continuerà a comprendere anche l’attuale Argo che si è classificata al sesto posto tra le auto più vendute in Brasile.

Anche Jeep migliora ancora i suoi risultati. Le immatricolazioni del mese scorso sono cresciute del 16% per cento rispetto ad agosto e il totale del 2026 ha già superato le 85.000 unità. Il mese ha inoltre rappresentato un momento importante per Avenger, con l’avvio della distribuzione nazionale ai concessionari e le prime immatricolazioni. Il SUV comincia così a raggiungere le strade brasiliane fornendo un importante contributo alla causa del marchio.

Advertisement

La Compass si conferma leader tra i SUV di medie dimensioni nell’intero 2026. Si tratta del solo modello della categoria ad aver superato le 40 mila vendite. Renegade, invece chiude settembre con una crescita del 21 per cento rispetto al mese di agosto, fornendo il suo contributo alla crescita del marchio americano di Stellantis.

Bene anche Ram, che nel periodo che va da gennaio a settembre ha immatricolato oltre 24.500 pickup, il 20 per cento in più rispetto ai primi 9 mesi dello scorso anno. Il nuovo Dakota registra il suo miglior mese dal lancio. Nella categoria dei pickup full-size, il brand ha ottenuto a settembre una quota superiore al 78%, stabilendo il risultato più alto dell’anno.

Advertisement

Per quanto riguarda invece il segmento delle auto elettriche da segnalare che Leapmotor si è ritagliata subito il proprio spazio. In meno di un anno di attività in Brasile è diventata la casa automobilistica numero uno tra i SUV medi e grandi completamente elettrici, con una quota vicina al 20 per cento. Nel’ultimo trimestre il brand cinese ha immatricolato oltre 3.500 veicoli, superando le 1.000 unità in ciascuno dei tre mesi.

L’offerta si è recentemente ampliata con il B10 Ultra-Hybrid, dotato di tecnologia REEV. Si tratta di una soluzione elettrica con estensore di autonomia. All’espansione della gamma si affianca quella della rete commerciale, che continua ad aggiungere concessionari nel Paese. Per un marchio arrivato da poco, la disponibilità di punti vendita rappresenta un elemento importante per raggiungere nuovi clienti.

Advertisement

Settembre fa registrare risultati buoni anche per Peugeot e Citroën. La casa del Leone vedere aumentare le immatricolazioni 28 per cento rispetto al mese di agosto, con la nuova 2008 che cresce del 31%. Citroën registra un incremento mensile superiore al 16%. In particolare, la C3 vede aumentare del 34% la propria quota nel segmento delle berline compatte, secondo i dati comunicati dal gruppo per il mercato brasiliano.