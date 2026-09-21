Fiat Argo X, sarà lei la prossima grande protagonista del mercato brasiliano

Fiat si prepara a cambiare parecchio la propria offerta in Brasile e uno dei modelli più importanti dei prossimi mesi sarà la nuova Fiat Argo X. Il progetto è ormai in una fase avanzata e nelle ultime settimane sono emersi nuovi dettagli su versioni, motori ed equipaggiamenti.

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A dare un volto alla futura novità ci ha pensato Kleber Silva, noto designer brasiliano che ha realizzato alcuni render del futuro modello. Le immagini non sono ufficiali Fiat, ma provano ad anticipare l’aspetto del modello sulla base delle informazioni disponibili e dei prototipi già avvistati.

Fiat Argo X: sei versioni e motori pensati per il Brasile

La nuova Argo X avrà parecchio in comune con Fiat Grande Panda, ma non sarà semplicemente la versione brasiliana del modello europeo. Fiat starebbe infatti lavorando a diverse modifiche per adattarla meglio al mercato locale e soprattutto per tenere sotto controllo il prezzo. Secondo le informazioni raccolte da Autos Segredos, la gamma dovrebbe essere composta da sei versioni.

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Alla base ci sarà il conosciuto 1.0 Firefly aspirato, abbinato al cambio manuale a cinque marce. Con etanolo dovrebbe sviluppare 75 CV, mentre con benzina la potenza scenderebbe a 71 CV. Le versioni più ricche dovrebbero invece utilizzare il 1.0 Turbo 200 Flex con sistema mild hybrid a 12 volt e cambio automatico CVT.

Anche l’equipaggiamento sarà più semplice rispetto a quello della Grande Panda venduta in Europa. Per contenere i costi, ad esempio, non sarebbero previsti alcuni dispositivi presenti sul modello europeo, come il cruise control adattivo, mentre il freno di stazionamento dovrebbe rimanere di tipo manuale. Cambieranno anche alcuni dettagli della carrozzeria, pur mantenendo la forma generale che lega chiaramente Fiat Argo X alla Grande Panda.

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Nei render di Kleber Silva la parentela è evidente, ma la futura Fiat assume un’identità leggermente diversa, con un aspetto più semplice e pensato per incontrare i gusti del pubblico sudamericano. La nuova Argo X dovrà inserirsi in una fascia sempre più affollata, andando a confrontarsi con modelli come Volkswagen Tera, Renault Kardian e altre proposte compatte arrivate recentemente sul mercato brasiliano.

Il debutto è atteso tra la parte finale del 2026 e la gamma model year 2027. L’attuale Fiat Argo, almeno inizialmente, dovrebbe restare in vendita accanto alla nuova arrivata come alternativa più economica, lasciando alla Argo X il compito di portare Fiat in una fase completamente nuova della propria presenza in Brasile.