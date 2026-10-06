Alfa Romeo rinnova la sua gamma e amplia le personalizzazioni di Junior, Tonale, Giulia e Stelvio

Alfa Romeo ha deciso di rinnovare la sua gamma in Europa con l’obiettivo di venire incontro ai propri clienti offrendo loro la possibilità di poter disporre di una vettura sempre più vicina alle proprie esigenze, al modo di guidare, alla propria personalità e al proprio modo di vivere la mobilità.

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Junior, Tonale, Giulia e Stelvio si rinnovano ma mantengono comunque la propria identità. Versioni, motorizzazioni, colori, materiali e dotazioni arricchiscono l’offerta lasciando maggiore spazio alle preferenze individuali, ma tutto senza rinunciare a quelli che da sempre sono i valori che caratterizzano il marchio del biscione.

Alfa Romeo Junior, Tonale, Giulia e Stelvio ampliano le possibilità di personalizzazione

Per quanto riguarda Alfa Romeo Junior le principali novità riguardano gli interni in cui il biscione ha cercato di migliorare la qualità percepita oltre ad aumentare le possibilità di personalizzazione. In particolare spiccano i nuovi pannelli porta dal design più sofisticato con cuciture a contrasto e rivestimenti soft-touch, nuovi sedili realizzati con materiali più raffinati, nuovi elementi estetici e nuove finiture per plancia e tunnel centrale.

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Le versioni Junior e Sprint sono adesso dotate di interni Icona, con sedili in tessuto nero, logo Alfa Romeo sugli schienali e impunture grigie. Ti e Veloce propongono invece l’ambiente Carbon, caratterizzato da dettagli rossi, tessuto premium e rivestimenti Microcloud. A richiesta sono disponibili i sedili Sabelt e finiture in Alcantara.

La Sprint rafforza la dotazione con navigatore, accesso senza chiave, cruise control adattivo, telecamera posteriore, sensori di parcheggio, ricarica wireless e monitoraggio dell’angolo cieco. La Ti aggiunge illuminazione ambientale multicolore, sedili anteriori riscaldati e regolazione elettrica del posto guida, completa di supporto lombare e massaggio. La Veloce elettrica da 280 CV mantiene un’impostazione sportiva, con assetto ribassato di 25 millimetri, freni Alcon e differenziale autobloccante Torsen.

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La personalizzazione comprende sette disegni di cerchi, da 17 a 20 pollici, e sette colori. Debuttano cerchi da 19 pollici con quattro fori e pneumatici 225/45, oltre a una proposta da 18 pollici con tre fori. L’Edizione Luna Rossa riceve livrea dedicata, loghi rossi e sedili con tessuto 3D Knit. Junior, Sprint, Ti e questa serie speciale offrono motorizzazioni ibride da 145 CV, anche Q4, oppure elettriche da 156 CV.

Tonale conserva una gamma articolata in cinque interpretazioni: versione d’ingresso, Sprint, Ti, Veloce ed Edizione Luna Rossa. Già l’allestimento base comprende fari Full LED con firma luminosa 3+3, strumentazione digitale da 12,3 pollici e sistema Alfa Connect da 10,25 pollici. La Sprint aggiunge cerchi da 18 pollici e dettagli neri lucidi; la Ti privilegia il comfort con rivestimenti in pelle, sedili riscaldati e ventilati e volante riscaldato.

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La Tonale Veloce si distingue per cerchi da 19 pollici, fari Matrix LED, pinze Brembo rosse, Alcantara e sospensioni elettroniche DSV. La Luna Rossa porta cerchi diamantati da 20 pollici, decorazioni sulle fiancate e richiami alla vela nell’abitacolo. Complessivamente sono disponibili dieci colori, sette disegni di cerchi e cinque ambienti interni. I motori comprendono l’ibrido 1.5 da 175 CV, il diesel 1.6 da 130 CV e il Q4 plug-in hybrid da 270 CV.

Per Giulia e Stelvio, l’aggiornamento conserva l’impostazione costruita attorno alla guida. La gamma comprende Sprint, Veloce, Edizione Luna Rossa e Quadrifoglio. In Europa sono confermati i diesel 2.2 da 160 CV con trazione posteriore e da 210 CV con integrale Q4. Nel Regno Unito e in altre regioni resta disponibile il benzina 2.0 da 280 CV. Le Quadrifoglio mantengono il V6 biturbo 2.9 da 520 CV.

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Entrambi i modelli offrono strumentazione digitale da 12,3 pollici, navigatore da 8,8 pollici, cruise control adattivo, telecamera posteriore e ricarica wireless. Gli adeguamenti normativi introducono un nuovo software e una telecamera sul montante anteriore per monitorare il conducente.

Le Edizioni Luna Rossa impiegano carbonio e tessuto ECONYL in nylon rigenerato, affiancati da impianto Harman Kardon e sospensioni elettroniche. Sulla Stelvio Quadrifoglio debuttano cerchi da 21 pollici; completano le novità emblemi bianchi e neri e il Blu Anodizzato.

Infine segnaliamo che chi acquista Giulia o Stelvio Quadrifoglio riceverà inoltre un voucher per una giornata all’Alfa Romeo Driving Academy. Gli altri clienti possono acquistare l’esperienza a condizioni dedicate, tramite configuratore oppure rivolgendosi alla rete dei concessionari.