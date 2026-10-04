Alfa Romeo Stelvio: ad ottobre 2026 sconti fino a 13.684 euro su diesel e Quadrifoglio

Alfa Romeo Stelvio si presenta a ottobre 2026 con tre offerte che interessano la diesel Sprint, l’edizione Luna Rossa e la Quadrifoglio. Il vantaggio maggiore riguarda proprio la versione da 520 CV, ma anche le due diesel scendono di oltre 10.000 euro rispetto al listino. Le promozioni sono valide fino al 31 ottobre, con finanziamento Stellantis Financial Services e il contributo dei concessionari aderenti.

Advertisement

Le promozioni di ottobre 2026 per Alfa Romeo Stelvio

La Stelvio Sprint 2.2 Turbo Diesel da 210 CV passa da 62.850 a 52.139 euro, con una riduzione di 10.711 euro. Per acquistarla con il piano proposto servono 13.697 euro di anticipo, seguiti da 47 rate mensili da 449 euro. Alla scadenza resta una rata finale di 24.620,30 euro. Il TAN fisso è del 4,99%, mentre il TAEG raggiunge il 5,98%.

Nella dotazione della Sprint trovano spazio la guida assistita di livello 2, i fari Matrix LED adattivi e il portellone elettrico. È la proposta con il prezzo più basso tra quelle indicate, rivolta soprattutto a chi cerca la motorizzazione diesel senza salire agli allestimenti più costosi.

Advertisement

Per la Stelvio Quadrifoglio, il prezzo promozionale è di 98.716 euro, contro i 112.400 euro di listino: la differenza arriva a 13.684 euro. Il finanziamento richiede 16.765 euro iniziali, 35 rate da 799 euro e un saldo conclusivo di 65.952,80 euro. TAN al 4,99% e TAEG al 5,63%. Nel prezzo è compreso il pacchetto Complete Care Plus, con manutenzione e garanzia estesa.

La Luna Rossa diesel da 210 CV costa invece 65.709 euro, con un risparmio di 12.641 euro. L’anticipo è di 17.951 euro, le rate sono 47 da 549 euro e quella finale ammonta a 30.789 euro. Il TAN resta al 4,99%, il TAEG è del 5,83%. Cerchi da 21 pollici, sospensioni attive, inserti in carbonio e sedili con loghi dedicati distinguono questa edizione.

Stelvio, vendite in difficoltà e futuro ancora da definire

Le offerte arrivano in una fase commerciale meno favorevole per il SUV Alfa Romeo. In Italia, Stelvio non compare tra i dieci SUV di segmento D più immatricolati ad agosto 2026, né nella graduatoria dei primi otto mesi. Le tabelle disponibili non riportano il suo volume esatto, quindi non consentono di quantificare le vendite nazionali del modello.

Advertisement

Il quadro europeo offre numeri più precisi. Ad agosto Stelvio ha registrato 202 immatricolazioni, il 34,8% in meno rispetto allo stesso mese del 2025. Da gennaio ad agosto il totale è stato di 2.869 vetture, con una flessione del 41,6%. Il bilancio riguarda dunque i primi otto mesi del 2026, mentre il risultato dell’intero anno sarà disponibile soltanto dopo dicembre.

Intanto, l’attuale Stelvio resterà in produzione fino al 2027, comprese le Quadrifoglio. Per il seguito, Alfa Romeo sta studiando nuove interpretazioni di Giulia e Stelvio per mantenere una presenza nel segmento D. Il gruppo ha indicato piattaforme flessibili e possibili motorizzazioni ibride ed elettriche, ma deve ancora comunicare i dettagli dei progetti e le relative date di lancio.