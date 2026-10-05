Nuova Alfa Romeo GT, il sogno di una coupé rivive nella nuova ipotesi digitale

Una nuova Alfa Romeo GT, bassa, elegante e con una carrozzeria scolpita. È la proposta del creatore digitale indipendente Luigi Lumia, che nelle scorse ore ha pubblicato sui social un progetto dedicato a una possibile coupé del Biscione. Si tratta di un render personale, senza legami con un programma ufficiale Alfa Romeo.

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Un render immagina la nuova Alfa Romeo GT

Nelle immagini la vettura appare in azzurro Nuvola, con un cofano lungo, un abitacolo raccolto e una coda compatta. Il frontale mette al centro lo scudetto, affiancato da fari sottili e prese d’aria inferiori. Due aperture sul cofano aggiungono un’impronta sportiva, mentre le superfici mantengono forme morbide.

Lumia ha spiegato di essersi concentrato soprattutto sulle fiancate, attraversate da due profonde nervature che tendono a convergere verso un punto immaginario dietro l’auto. Quella superiore segue l’andamento del cofano e della prima parte del finestrino: una soluzione pensata per dare movimento alla carrozzeria, conservando l’eleganza di una granturismo.

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Il tetto arrotondato incontra vetri laterali dal disegno più spigoloso. Dietro, i gruppi ottici circolari si collegano a elementi orizzontali sottili, mentre nella parte bassa trovano posto un diffusore e due terminali centrali. Per la coda a due volumi e mezzo, l’autore racconta di aver ripreso un proprio recente concept di coupé Lancia.

Anche l’abitacolo segue una scelta precisa: strumentazione analogica, comandi fisici e un piccolo schermo per radio e navigatore. La console ospita pulsanti e manopole, con un orologio nella parte superiore. Oltre all’azzurro, Lumia ha scelto per la presentazione un bianco perlato e un rosso particolare, diverso dal classico rosso Alfa.

Il nome GT riporta alla coupé presentata nel 2003, disegnata dal Centro Stile Bertone e derivata dall’Alfa 156. Quel modello interpretava la tradizione delle sportive eleganti del marchio, richiamando soprattutto la Giulia Sprint GT del 1963.

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Oggi Alfa Romeo concentra la propria offerta su Junior, Tonale, Giulia e Stelvio, con la 33 Stradale a rappresentarne la produzione più esclusiva. Le attuali Giulia e Stelvio resteranno in produzione fino al 2027, comprese le Quadrifoglio.

Per il futuro, il marchio ha annunciato una nuova hatchback di segmento C, un nuovo C-SUV e un ulteriore progetto esclusivo di BOTTEGAFUORISERIE. Sono inoltre allo studio nuove interpretazioni di Giulia e Stelvio con soluzioni multi-energia. Una GT come quella immaginata da Lumia rimane dunque al momento un’ipotesi poco concreta ma indubbiamente molto interessante.