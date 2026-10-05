Leapmotor al Salone di Parigi 2026: grandi novità per il brand cinese di Stellantis

Leapmotor arriva al Salone dell’Auto di Parigi 2026 con due novità e lo stand più grande mai realizzato dal marchio. Dal 12 al 18 ottobre, il costruttore porterà nella capitale francese la propria gamma europea, affiancandola alla compatta elettrica B03 e al SUV di lusso D19. Due modelli molto diversi, chiamati a mostrare quanto si stia allargando l’offerta dell’azienda sui mercati internazionali.

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Leapmotor presenterà la B03, una compatta intelligente, e il D19, il suo SUV di punta

Lo spazio espositivo sarà nel padiglione 4, accanto ai marchi Stellantis, e si svilupperà su due livelli, con un’area VIP. Per Leapmotor, Parigi sarà l’occasione di presentare fuori dalla Grande Cina i prodotti più recenti e alcune delle nuove tecnologie. L’Europa ha già un peso significativo nei suoi risultati: nel 2026 rappresenta il 13% delle vendite globali.

La novità più vicina alle esigenze degli automobilisti urbani è la Leapmotor B03, che farà la sua prima apparizione europea. Si tratta di una hatchback completamente elettrica, pensata soprattutto per un pubblico giovane. Il progetto punta a combinare dimensioni compatte e spazio interno, con un’esperienza digitale che integra funzioni basate sull’intelligenza artificiale.

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Nell’abitacolo, l’attenzione è rivolta anche agli aspetti pratici. Sono previste configurazioni flessibili dei sedili, vani portaoggetti e un bagagliaio su due livelli, una soluzione utile per organizzare il carico. Leapmotor presenta così la B03 come una vettura da usare ogni giorno, cercando di offrire versatilità anche a chi deve fare i conti con gli spazi della città.

Per la versione con batteria PROMAX, il marchio dichiara un’autonomia fino a 392 chilometri nel ciclo combinato WLTC. Il valore è ancora soggetto all’omologazione definitiva e va quindi letto con questa precisazione. Sono annunciate anche la ricarica rapida e una dotazione completa di sistemi di assistenza alla guida. Tempi di ricarica, prezzi e dettagli dell’offerta europea restano elementi da conoscere per inquadrare il modello.

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All’estremo opposto della gamma si colloca il Leapmotor D19, grande SUV di lusso a sei posti. La versione REEV utilizza una batteria da 80,3 kWh, che secondo il costruttore permette di percorrere oltre 300 chilometri in modalità elettrica. Il motore a combustione interviene quando necessario per estendere l’autonomia.

La seconda fila ospita due poltrone singole di tipo “captain”, con funzioni a gravità zero. Tra gli equipaggiamenti dedicati al benessere figura persino un sistema integrato di generazione di ossigeno. Il D19 sarà quindi la vetrina delle soluzioni più sofisticate del marchio, mentre la B03 avrà il compito di avvicinare nuovi clienti alla mobilità elettrica.

Durante la settimana saranno esposti anche B03X, B10, B05, C10 e T03, offrendo ai visitatori una panoramica della gamma. La conferenza stampa è prevista alle 10:40 CEST nel padiglione 4, con la partecipazione di dirigenti internazionali.

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Vicino all’ingresso dello stand troverà posto un Gaming Corner dedicato alla B05 e al concept “The Endless Game”. I visitatori potranno guidare una versione digitale della vettura in una città dall’estetica pixelata e provare a salire in classifica. Un’attività che affianca l’esposizione dei modelli e porta nello stand il tema videoludico scelto per la hatchback, con una prova interattiva aperta al pubblico durante la manifestazione parigina.