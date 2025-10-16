Leapmotor T03: probabile il debutto di una versione Van

Leapmotor T03 è una delle city car più convenienti tra quelle presenti sul mercato in Europa. Non a caso le vendite premiano questo modello che in breve tempo è riuscito a diventare molto popolare. A proposito di questo veicolo, dal Regno Unito arriva una notizia molto interessante. A quanto pare infatti Leapmotor starebbe lavorando alacremente per lanciare una versione Van del suo modello.

La casa cinese starebbe seriamente pensando ad una versione Van della Leapmotor T03

Parlando con Auto Express, Damien Dally, amministratore delegato di Leapmotor UK, ha affermato che l’azienda “sta valutando” una T03 Van, che sarebbe probabilmente il furgone più economico in vendita nel Regno Unito. Il Leapmotor T03 in UK infatti ha un prezzo a partire da 14.495 sterline grazie al “Leap-Grant” di Leapmotor, offerto in sostituzione del sussidio governativo per le auto elettriche, a cui il piccolo veicolo elettrico non ha diritto. Sebbene il T03 Van possa sembrare un’eccezione, non avrebbe un mercato tutto suo per i piccoli furgoni elettrici. Ci sono infatti già la nuova Citroën e-C3 Van e la Dacia Spring Cargo.

Le modifiche che Leapmotor apporterà al T03 per trasformarlo in un furgone saranno probabilmente analoghe a quelle viste su modelli come Citroën e Dacia, includendo una paratia in rete, la rimozione dei sedili posteriori e vetri oscurati. Il bagagliaio da 210 litri, inferiore ai 308 litri della Dacia Spring, limita la capacità di carico, suggerendo un utilizzo per trasporti leggeri. Il T03 non è ancora stato testato da Euro NCAP, aspetto che potrebbe frenare le aziende più attente alla sicurezza.

Il punto di forza sarà l’equipaggiamento: il modello è offerto in un unico allestimento completo con avviamento senza chiave, aria condizionata, touchscreen da 10 pollici e telecamera posteriore, elementi che dovrebbero restare anche nella versione Van. La meccanica non subirà modifiche: con batteria da 37,3 kWh e autonomia di circa 265 km, il Leapmotor T03 Van manterrà prestazioni ed efficienza simili alla versione passeggeri.