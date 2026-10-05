Fiat Grizzly, nuove foto spia senza veli: il SUV si prepara a conquistare Parigi

Fiat Grizzly torna a farsi vedere su strada, questa volta nelle fotografie di Walter Vayr di Gabetz Spy Unit pubblicate sui social. Gli scatti mostrano un esemplare di colore chiaro, ripreso da diverse angolazioni e senza le pesanti coperture dei primi avvistamenti. Dopo le immagini ufficiali e l’apparizione al Salone Auto Torino, è un’altra occasione per osservare il nuovo SUV fuori dalle luci degli stand, prima dell’appuntamento con il Salone di Parigi.

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Nuove foto spia per Fiat Grizzly a pochi giorni da Parigi

La vista anteriore mette in evidenza un’impostazione piuttosto netta. Il cofano è alto e quasi orizzontale, mentre i gruppi ottici sottili sono collegati da una fascia scura che ospita al centro la scritta Fiat. Nel paraurti si distinguono una presa d’aria superiore stretta e un’apertura inferiore più ampia, attraversata da elementi orizzontali. Il frontale appare squadrato, con pochi dettagli decorativi e superfici ben riconoscibili.

Le immagini laterali raccontano soprattutto le proporzioni della Grizzly. Il tetto mantiene un andamento regolare fino alla parte posteriore, dove il montante ampio e il lunotto piuttosto verticale confermano la scelta di una carrozzeria orientata alla praticità. È la versione SUV tradizionale, distinta dalla Grizzly Fastback per il diverso disegno della coda.

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Passaruota e parte bassa delle portiere presentano protezioni scure, che contrastano con la carrozzeria chiara. Neri sono anche gli specchietti e le maniglie, mentre le barre sul tetto accompagnano il profilo superiore. I cerchi hanno un disegno geometrico molto evidente, con elementi chiari alternati a superfici nere: un particolare che richiama il linguaggio grafico scelto per questa nuova famiglia Fiat.

La parte posteriore è quella che offre alcuni dei dettagli più interessanti. I fanali sono composti da piccoli elementi rettangolari disposti ai lati della scritta Fiat, creando una firma luminosa dall’aspetto quasi digitale. Più in basso compare il nome Grizzly, con lettere separate. Il lunotto scuro è sormontato da uno spoiler, mentre il paraurti combina una larga fascia nera con un inserto inferiore chiaro. Le fotografie consentono di leggere bene anche il portellone, ampio e dalle forme semplici.

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Il modello misura 4,4 metri di lunghezza e segna il ritorno di Fiat tra i SUV pensati per le famiglie. Il marchio ha annunciato una gamma con motorizzazioni benzina, mild hybrid ed elettriche, potenze fino a 145 CV e disponibilità di cambio manuale o automatico. Dalle sole fotografie, invece, non è possibile identificare con certezza la motorizzazione dell’esemplare avvistato.

Il prossimo appuntamento sarà Parigi, dove Grizzly e Grizzly Fastback saranno tra le novità principali dello stand Fiat. Dopo l’anteprima torinese di settembre, il salone francese offrirà una nuova esposizione internazionale ai due modelli.

L’apertura degli ordini è attesa entro la fine del 2026, mentre Fiat indica nei primi mesi del 2027 il lancio commerciale. Un riferimento concreto arriva dall’iniziativa Spazio Grizzly: chi si iscrive alla community entro il 12 ottobre può ottenere un bonus di 500 euro sottoscrivendo un contratto d’acquisto entro il 31 dicembre.

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La promozione accompagna quindi l’avvicinamento alle vendite, in attesa dei dettagli completi su prezzi e allestimenti. Per chi sta valutando il nuovo SUV, saranno questi gli elementi da affiancare al design ormai visibile nelle immagini.