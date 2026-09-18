FIAT porta la Piazza italiana a Parigi: debutto per Grizzly e Grizzly Fastback

FIAT si prepara a trasformare il Salone dell’Automobile di Parigi in una grande piazza italiana. Dal 12 ottobre il marchio torinese porterà nella capitale francese uno spazio pensato per andare oltre il classico stand espositivo, con un ambiente aperto, colorato e costruito attorno ai valori che FIAT vuole continuare a portare avanti: semplicità, accessibilità, ottimismo e italianità.

Advertisement

L’idea nasce proprio dalla piazza, uno dei luoghi più riconoscibili della vita italiana. Uno spazio dove ci si incontra, si parla, si condividono idee e si passa del tempo insieme. FIAT proverà a trasferire questo spirito all’interno del Salone, utilizzandolo anche per raccontare la propria idea di mobilità: semplice, vicina alle persone e pensata per la vita di tutti i giorni.

FIAT porta a Parigi Grizzly, Grizzly Fastback e due nuovi concept

Il Salone di Parigi sarà soprattutto l’occasione per mostrare quanto sta cambiando la gamma. FIAT parla infatti dell’inizio di un nuovo capitolo, con un’offerta che nei prossimi anni diventerà più ampia e andrà oltre i segmenti nei quali il marchio è tradizionalmente più forte.

Advertisement

L’attenzione sarà inevitabilmente concentrata su Grizzly e Grizzly Fastback, che faranno proprio a Parigi il loro debutto pubblico. I due modelli avranno il compito di portare FIAT più in alto nel mercato delle auto familiari, mantenendo però quella filosofia di accessibilità che il marchio considera fondamentale.

Accanto alle due nuove arrivate ci saranno anche altri due concept, sui quali per il momento FIAT non ha anticipato molti dettagli. Serviranno però a mostrare quale direzione prenderà il marchio negli anni successivi e ad anticipare ulteriori sviluppi della gamma.

Non mancheranno naturalmente i modelli che continuano a rappresentare il cuore dell’offerta FIAT, dalle piccole cittadine alle proposte dedicate alla mobilità urbana e alle microcar. L’obiettivo sarà far vedere come questi prodotti possano convivere con una nuova generazione di modelli più grandi, pensati anche per famiglie e utilizzi differenti.

Advertisement

Parigi diventerà quindi una sorta di fotografia della FIAT dei prossimi anni: da una parte le sue icone e i segmenti nei quali continua ad avere un peso importante, dall’altra Grizzly, Grizzly Fastback e i concept che anticiperanno ciò che arriverà dopo. Il nuovo corso del marchio inizierà ufficialmente a mostrarsi al pubblico dal 12 ottobre.