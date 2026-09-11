Fiat Grizzly e Grizzly Fastback debuttano a Torino: stesso prezzo e motori benzina, ibridi ed elettrici

Fiat sceglie il Salone Auto Torino 2026 per mostrare al pubblico italiano Grizzly e Grizzly Fastback, due modelli destinati ad avere un ruolo importante nella prossima fase del marchio. Saranno esposti in Piazza Castello dall’11 al 13 settembre, prima dell’arrivo nelle concessionarie previsto nei primi mesi del 2027. L’obiettivo è abbastanza chiaro: tornare in un segmento che mancava da tempo e farlo con due proposte pensate soprattutto per chi cerca spazio, praticità e costi sotto controllo.

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Fiat Grizzly e Grizzly Fastback arriveranno nel 2027

Le due versioni partono dalla stessa base ma seguono strade diverse sul piano dello stile. Grizzly ha un’impostazione più tradizionale da SUV, con forme robuste e maggiore attenzione alla funzionalità. La Fastback, invece, punta su una linea più filante e personale. La cosa interessante è che Fiat ha deciso di proporle allo stesso prezzo, lasciando quindi al cliente la scelta tra le due carrozzerie senza trasformare il design in una voce di spesa in più.

Le dimensioni restano comunque contenute. Grizzly misura 4,4 metri di lunghezza, mentre la Fastback arriva a 4,5 metri. Quest’ultima mette sul piatto anche un bagagliaio da oltre 600 litri, un dato che fa capire bene il tipo di pubblico a cui Fiat vuole rivolgersi.

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Anche sulla gamma motori Fiat ha scelto di non chiudersi in una sola direzione. Saranno infatti disponibili versioni a benzina, mild hybrid e completamente elettriche, con potenze fino a 145 CV. In base alla motorizzazione ci saranno sia il cambio manuale sia quello automatico. Una strategia che lascia più libertà al cliente, soprattutto in una fase in cui non tutti sono pronti a passare all’elettrico e molti continuano a cercare soluzioni più tradizionali.

Intorno al nuovo modello Fiat sta costruendo anche una piccola community. Da luglio è attivo Spazio Grizzly, una sezione online dedicata a chi vuole seguire da vicino il progetto, ricevere aggiornamenti e scoprire in anticipo le novità. Chi si iscriverà entro il 12 ottobre 2026 potrà inoltre ottenere un bonus di 500 euro, a condizione di firmare un contratto d’acquisto di una Grizzly entro il 31 dicembre.

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Il Salone Auto Torino sarà quindi il primo vero test con il pubblico italiano. Fiat punta molto su questi due modelli, che dovranno allargare la gamma in una fascia di mercato molto affollata. La scelta di tenere lo stesso prezzo tra SUV e Fastback potrebbe diventare uno degli elementi più interessanti, soprattutto se il listino finale riuscirà davvero a restare competitivo.