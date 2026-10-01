Stellantis ha perso la leadership a settembre in Francia ma si conferma prima nel 2026, Fiat in forte crescita

Come vi abbiamo scritto questa mattina, Renault ha superato Stellantis in Francia a settembre, ma il primato dall’inizio dell’anno resta al gruppo guidato da Antonio Filosa. La distinzione è importante per leggere i risultati: il sorpasso mensile riguarda il totale di autovetture e veicoli commerciali leggeri, mentre Stellantis conferma la leadership cumulativa nei due mercati, considerati sia separatamente sia insieme.

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Stellantis mantiene la leadership francese dopo il sorpasso mensile di Renault

Come riportato nel precedente articolo, settembre si è chiuso con 48.070 immatricolazioni per Renault e 47.941 per Stellantis. Appena 129 veicoli separano i due gruppi, con quote rispettivamente del 26,16% e del 26,09%. Renault ha però mostrato una crescita più sostenuta sul totale dei veicoli leggeri: +7,64%, contro il +1,75% di Stellantis.

Il nuovo bilancio diffuso da Stellantis nelle scorse ore aggiunge il dettaglio delle sole autovetture. In questo comparto, escludendo Leapmotor, i volumi sono aumentati del 6,7% a settembre e del 2% nei primi nove mesi del 2026. Percentuali che riguardano quindi un perimetro diverso rispetto al confronto complessivo con Renault e che non cancellano il sorpasso avvenuto nel mese.

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A sostenere la posizione del gruppo sono soprattutto Peugeot e Citroën. Stellantis conta quattro modelli nella top ten francese delle autovetture: Peugeot 208, 2008, 3008 e Citroën C3. La 208 rimane l’auto più venduta nel Paese, mentre Peugeot rivendica il primo posto nelle motorizzazioni ibride e nei segmenti occupati da 2008, 3008 e 5008. Anche la 308 guida la propria categoria.

Per Citroën, i primi nove mesi portano una crescita del 9,5% nelle autovetture e del 4,1% considerando anche i commerciali leggeri. La nuova C3 è quarta nella classifica nazionale. Sul versante elettrico, le immatricolazioni della ë-C3 aumentano del 147%, quelle della ë-C3 Aircross del 115% e quelle della ë-C5 Aircross del 230%.

Tra i marchi che avanzano più rapidamente c’è Fiat. Le immatricolazioni complessive crescono del 34%, con una quota di mercato del 2,7%. Il risultato delle sole autovetture è ancora più netto: +68%, sostenuto da Grande Panda, 500 e Panda.

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Alfa Romeo registra invece un aumento del 15,9% a settembre. Junior continua a occupare il primo posto tra i B-SUV premium in Francia dall’inizio dell’anno, sia nel mercato complessivo sia tra i privati. Leapmotor, grazie alla T03 e all’arrivo della B10, raggiunge la seconda posizione tra i marchi cinesi nel mercato francese delle auto elettriche.

Nei commerciali leggeri, Stellantis Pro One ottiene una quota del 34,9% a settembre e del 36,9% nei nove mesi. Le immatricolazioni dei suoi furgoni elettrici crescono del 42,5% nel solo mese.

L’elettrico avanza anche nel bilancio generale: Stellantis dichiara una quota cumulativa del 21,3% tra autovetture e commerciali a batteria, con volumi in aumento del 44,2%. Per le sole auto, la crescita raggiunge il 53,6%.

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Xavier Duchemin, direttore di Stellantis Francia, attribuisce questi risultati alla gamma con diverse motorizzazioni, al contributo dei marchi e al lavoro della rete. Il bilancio conferma dunque due risultati distinti: Renault davanti a settembre, Stellantis ancora leader nel cumulato dei primi nove mesi del mercato francese.