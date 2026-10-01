Peugeot: a Parigi nuovo stand e una possibile sorpresa che richiama il Gruppo B

Continuano ad essere diramate le possibili novità per ciò che riguarda Stellantis, in ottica Salone dell’Auto di Parigi 2026. Ora è il turno di Peugeot che al prossimo Salone dell’Auto di Parigi 2026, in programma fra il 12 e il 18 ottobre prossimi, svelerà un nuovo approccio nella presentazione dei suoi modelli incentrato su un più consistente approccio ai visitatori.

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Il Costruttore del Leone punta su un concetto architettonico che sia immediatamente riconoscibile e assolutamente immersivo. D’altronde le soluzioni di stile per il nuovo stand del costruttore francese saranno poi introdotte e destinate anche ai principali eventi automobilistici cui prenderà parte, sia su scala locale che internazionale. La volontà di Peugeot rimane quella di creare una nuova esperienza di brand, capace di suscitare emozione e curiosità nel tentativo di avvicinare nuovi clienti alla visione del marchio.

Lo stand di Peugeot, al Salone dell’Auto di Parigi 2026, verrà proposto nella Hall 4 e potrà contare su una superficie di 1.291 metri quadrati e verrà organizzato sulla base di diverse caratterizzazioni molto ben definite. Ognuna di queste aree caratterizzanti sarà sovrastata da una struttura nera capace di incorniciare lo spazio, mantenendo comunque una importante identità visiva per concentrare l’attenzione sui veicoli esposti. Il Concept Polygon, presentato a fine 2025, disporrà di uno spazio dedicato e saranno messi a disposizione pure due simulatori Hypersquare che permetteranno di scoprire un modo tutto nuovo di guidare mettendo al centro la nuova visione di Peugeot per il futuro di i-Cockpit.

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Peugeot potrebbe attingere dal passato per un concept che sarà svelato proprio in quei giorni

Nell’attesa del Salone dell’Auto di Parigi 2026, Peugeot ha anche pubblicato un teaser che aprirebbe le porte a un approccio votato al passato del marchio. Il teaser mostra infatti un logo che, nella classica caratterizzazione grafica tipica degli Anni Ottanta, riporta in auge la denominazione del 16 che fa subito tornare alla mente l’iconica 205 Turbo 16 di Gruppo B o la Peugeot 405 Turbo 16. Quanto poco svelato potrebbe quindi voler significare l’arrivo, a Parigi, di una concept ad elevate prestazioni.

Il teaser che potrebbe configurare un concept a marchio Peugeot al prossimo Salone dell’Auto di Parigi

D’altronde il 16 ricorre spesso nella storia del Costruttore del Leone, a cominciare appunto dalla 205 Turbo 16 impiegata nel Gruppo B dei rally o alla controparte stradale utile in fase di omologazione. Non mancano poi i ricordi legati alle imprese nei raid o alla Pikes Peak. Bisognerà capire se questo misterioso modello potrà vantare un propulsore endotermico sotto il cofano, o piuttosto una sempre più diffusa unità elettrica così come d’altronde già fatto nel caso della recente 208 e-GTi.

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Lo stand di Parigi metterà infatti al centro il piacere di guida, dal momento che verrà esposta proprio la nuova Peugeot e-208 GTi accanto all’eterna e iconica 205 GTi in una presentazione capace di connettere l’eredità sportiva del marchio con la visione contemporanea in tema di prestazioni. In tal senso non mancherà anche la Peugeot 9X8 impegnata nel campionato Mondiale Endurance FIA. Il nuovo concept di stand permette di garantire un’esperienza immersiva tra veicoli e scoperta di tecnologie utili a reinventare il piacere di guidare una Peugeot. L’architettura è audace e la presentazione unisce eleganza, spettacolo ed emozioni. La presentazione di questo nuovo approccio è prevista durante una conferenza stampa del 12 ottobre prossimo.