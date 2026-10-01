Fiat Pandina Hybrid, ottobre 2026 parte con lo sconto: fino a 6.000 euro sul listino

La Fiat Pandina Hybrid apre ottobre 2026 con un prezzo promozionale di 9.950 euro, legato alla rottamazione e al finanziamento Stellantis Financial Services. L’offerta riguarda la versione Pop con motore 1.0 Hybrid da 65 CV, disponibile in pronta consegna presso le concessionarie Fiat. La scadenza è fissata al 28 ottobre: entro quella data deve essere effettuata l’immatricolazione della vettura.

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Fiat Pandina Hybrid: sconti, rate e condizioni di ottobre

Il prezzo di listino è di 15.950 euro, esclusi IPT e contributo PFU. Con la rottamazione di un veicolo omologato fino a Euro 5, Fiat riconosce uno sconto di 4.500 euro, portando la cifra a 11.450 euro. Scegliendo il finanziamento si ottengono altri 1.500 euro di riduzione.

Per il pagamento sono previsti 1.780 euro di anticipo e 35 rate mensili da 99 euro, seguite da una rata finale di circa 7.906 euro. La durata è di 36 mesi, con TAN fisso dell’8,99% e TAEG del 13,76%. Nell’esempio pubblicato, l’importo totale dovuto è di 11.390,58 euro, oltre all’anticipo: il prezzo di 9.950 euro riguarda quindi la vettura, prima degli oneri finanziari.

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Le rate comprendono il servizio facoltativo Extended Care Premium, da 2,56 euro al mese, che aggiunge un anno ai due di garanzia contrattuale, con limite a 30.000 chilometri. Il “Prezzo Protetto” mantiene invece invariata la cifra promozionale rispetto a settembre 2025, senza estendere questa garanzia alle condizioni del finanziamento.

Intanto, la piccola Fiat continua a guidare la classifica italiana. Ad agosto 2026 le immatricolazioni sono state 4.685, contro le 4.117 dello stesso mese del 2025, con un aumento del 13,8%. UNRAE conteggia il modello sotto la denominazione Panda, separatamente dalla Grande Panda: questi numeri riguardano dunque la voce complessiva, non soltanto l’allestimento Pop in promozione.

Nei primi otto mesi del 2026 il totale ha raggiunto 75.998 unità, rispetto alle 74.258 registrate un anno prima. La crescita è del 2,3% e il primo posto resta saldamente nelle mani della citycar. La seconda classificata, Jeep Avenger, si ferma a 31.938 immatricolazioni: oltre 44.000 vetture di distanza.

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La Pandina ha anche un futuro produttivo già delineato. L’attuale modello resterà sulle linee di Pomigliano d’Arco almeno fino al 2030. Dal 2028 lo stabilimento dovrebbe accogliere anche la nuova famiglia di piccole elettriche economiche E-Car annunciata da Stellantis. L’arrivo di questi modelli affiancherà la produzione della Panda, che continuerà quindi a essere presente nella gamma Fiat ancora per diversi anni.