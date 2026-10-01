Fiat 500e e Maserati Grecale, a Torino si prova la guida a mani libere di Stellantis e Wayve

Una Fiat 500e e una Maserati Grecale per mostrare come l’intelligenza artificiale possa cambiare l’esperienza al volante. Stellantis e Wayve porteranno due prototipi a Wave by Vento 2026, in programma a Torino dal 7 al 9 ottobre, offrendo giri dimostrativi con la tecnologia di guida automatizzata supervisionata. Al centro della partecipazione ci sarà anche un confronto tra Antonio Filosa e Alex Kendall, dedicato alle prospettive della collaborazione.

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Stellantis e Wayve portano a Torino i prototipi con STLA AutoDrive

Il dibattito, intitolato “Technology Made for Humans”, si terrà il 9 ottobre alle 11:20 sul palco principale Fucine. Filosa, CEO di Stellantis, e Kendall, cofondatore e amministratore delegato di Wayve, discuteranno dello sviluppo della mobilità basata sull’intelligenza artificiale e delle condizioni necessarie per portare queste tecnologie su un numero elevato di veicoli.

A moderare l’incontro sarà Adam Jonas, Global Embodied AI and Robotics Strategist di Morgan Stanley. Il tema riguarda soprattutto il passaggio dai prototipi ai prodotti: rendere un sistema utilizzabile su larga scala richiede di affrontare esigenze diverse, legate ai modelli, alle piattaforme e alle situazioni di guida.

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Le dimostrazioni torinesi daranno una prima risposta concreta. Fiat 500e e Maserati Grecale saranno equipaggiate con Wayve AI Driver integrato nella piattaforma STLA AutoDrive, per mostrare su strada le capacità della guida supervisionata, da porta a porta e a mani libere, indicata come Livello 2++.

La parola “supervisionata” resta decisiva: il conducente mantiene la responsabilità della guida e deve seguire ciò che accade, anche quando il sistema consente di togliere le mani dal volante. Le prove riguardano quindi l’assistenza alla guida e non un servizio nel quale il veicolo viaggia senza il controllo umano.

I due prototipi si aggiungono alla Jeep Grand Cherokee presentata durante l’Investor Day di Stellantis dello scorso maggio. La stessa tecnologia viene così dimostrata su tre vetture con piattaforme e configurazioni differenti, dalla piccola elettrica Fiat al SUV Maserati.

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Per Stellantis, questo è uno dei punti centrali del progetto. Il sistema deve poter essere adattato a più architetture senza essere riprogettato interamente per ciascun modello. Una base comune potrebbe permettere di estendere l’assistenza avanzata a diversi marchi, mantenendo le caratteristiche proprie di ogni vettura.

La partnership con Wayve, annunciata nel maggio 2026, si concentra inizialmente sulla guida automatizzata supervisionata in autostrada e nei contesti urbani. Il primo prodotto è previsto per il 2028 in Nord America. I prototipi presenti a Torino serviranno a illustrare il lavoro in corso, prima dell’arrivo commerciale della tecnologia.

L’obiettivo dichiarato è alleggerire lo sforzo richiesto al conducente e rendere gli spostamenti più fluidi e confortevoli. Wayve contribuisce con la propria intelligenza artificiale end-to-end, mentre Stellantis mette a disposizione competenze automobilistiche e piattaforme sulle quali integrare il sistema.

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A Wave by Vento, dunque, il pubblico potrà vedere come questa collaborazione si traduce nel comportamento delle vetture. Il confronto tra Filosa e Kendall affronterà invece il passo successivo: portare la tecnologia oltre le dimostrazioni, con sicurezza, affidabilità e un funzionamento comprensibile per chi dovrà utilizzarla ogni giorno, su strade e percorsi differenti.