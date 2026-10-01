Ram Rumble Bee, bastano 90 minuti per il tutto esaurito: il V8 conquista i clienti

Novanta minuti per esaurire la disponibilità del 2026, ventiquattro ore per riempire gli ordini fino a marzo 2027. Il debutto commerciale del Ram 1500 Rumble Bee con motore Hemi V8 da 5,7 litri ha avuto una risposta immediata. Per il marchio americano è un altro segnale dell’interesse verso gli otto cilindri, dopo gli oltre 10.000 pick-up ordinati in un solo giorno in occasione del ritorno di questo motore.

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Ram Rumble Bee, gli ordini premiano il ritorno dei muscle truck

Il risultato assume un peso particolare perché Ram non considerava scontato il successo dell’operazione. Tim Kuniskis aveva spiegato che puntare nuovamente sui pick-up sportivi destinati alla strada comportava un rischio: in passato, questa categoria non aveva sempre trovato un pubblico abbastanza ampio da garantire risultati commerciali soddisfacenti.

Questa volta il marchio ha cercato di rendere la proposta più utilizzabile nella vita quotidiana. Il Rumble Bee viene offerto esclusivamente con carrozzeria Quad Cab, una scelta che aggiunge praticità a un modello costruito attorno alle prestazioni e al richiamo dei muscle truck americani. L’obiettivo è raggiungere anche chi desidera un pick-up sportivo senza rinunciare alla possibilità di usarlo regolarmente.

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La famiglia comprende tre varianti: il modello d’ingresso con Hemi 5.7, una versione intermedia 392 e la più potente SRT, accreditata di 777 hp, equivalenti a circa 788 CV. Il tutto esaurito annunciato riguarda però la disponibilità della versione con V8 da 5,7 litri: è importante distinguere questo risultato dall’andamento dell’intera gamma.

Di fronte alla domanda, Ram ha comunicato che darà precedenza agli ordini già associati a clienti e compresi nelle quote assegnate. La priorità servirà a indirizzare le consegne verso chi ha effettivamente acquistato il veicolo, cercando di ridurre i tempi di attesa.

Matt VanDyke, CEO di Ram, ha attribuito la rapidità degli ordini alla passione del pubblico per i pick-up ad alte prestazioni. Secondo il dirigente, il Rumble Bee combina il carattere del motore Hemi con le capacità del marchio e un aspetto riconoscibile, riprendendo lo spirito delle muscle car americane in una carrozzeria da pick-up.

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Negli Stati Uniti, il Ram 1500 Rumble Bee parte da 59.995 dollari. Sotto il cofano trova posto il V8 da 5,7 litri, in questa configurazione privo sia dello start/stop sia del sistema eTorque. La potenza dichiarata è di 395 hp, circa 400 CV, mentre la coppia raggiunge 555 Nm.

Il motore lavora insieme a un cambio automatico a otto rapporti e a un sistema di trazione integrale attiva. Ram dichiara un’accelerazione da fermo a 96 km/h in 6,1 secondi. Per coprire il quarto di miglio servono invece 14,6 secondi, con una velocità d’uscita di circa 150 km/h.

Sono le credenziali della versione meno potente della famiglia, quella che ha già impegnato la disponibilità fino a marzo 2027. Il marchio non ha indicato nel materiale diffuso quanti esemplari fossero stati assegnati al 2026: i novanta minuti raccontano quindi la velocità con cui quella quota è stata prenotata, senza permettere di quantificare il numero dei pick-up venduti.