Lancia Ypsilon Rally2 HF Integrale ancora sul podio: Bonato resta in corsa per il titolo

Lancia Ypsilon Rally2 HF Integrale porta a casa un altro risultato pesante nel Campionato francese rally. Al Rallye Cœur de France, corso dal 25 al 27 settembre nei dintorni di Vendôme, Yoann Bonato e Benjamin Boulloud hanno chiuso al terzo posto assoluto dopo tredici prove speciali, restando così ancora pienamente in corsa per il titolo quando mancano due appuntamenti alla fine della stagione.

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Lancia Ypsilon Rally2 HF Integrale ancora sul podio in Francia

Dopo il successo ottenuto al Rallye Mont-Blanc Morzine, Bonato arrivava a questa gara con aspettative alte, anche perché conosce bene queste strade e qui aveva già vinto sette volte. Il weekend, però, non è stato semplice. Il percorso era molto veloce e in alcuni tratti particolarmente scivoloso, condizioni che hanno richiesto parecchio lavoro sull’assetto della vettura.

Un’uscita di strada nella SS3 ha fatto perdere secondi importanti, ma senza compromettere la gara. Da lì il team Trajectus Motorsport ha continuato a lavorare sulla Ypsilon Rally2 HF Integrale, cercando il giusto equilibrio prova dopo prova. I miglioramenti si sono visti con il passare dei chilometri e Bonato ha ritrovato progressivamente più fiducia.

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Dopo aver chiuso la prima tappa in quarta posizione, l’equipaggio francese è riuscito a risalire fino al podio nelle fasi finali. Il distacco dai vincitori è stato di 34,5 secondi, mentre il secondo posto di Hugo Margaillan e Mathieu Coppa è rimasto ad appena cinque secondi.

Bonato ha continuato a spingere anche nell’ultimo giro, prendendosi qualche rischio pur di difendere il risultato. Il terzo posto tiene aperta la lotta per il campionato, che ora passerà dal Critérium des Cévennes, in programma dal 22 al 25 ottobre.

Il Rallye Cœur de France è stato interessante anche per un altro motivo. L’attore francese Tomer Sisley ha infatti disputato il suo primo rally al volante di una Lancia Ypsilon HF Racing, affiancato da Jérôme Degout. Per lui è stata soprattutto un’occasione per prendere confidenza con la disciplina e capire la differenza tra una vettura pensata per iniziare e la più estrema Rally2 guidata da Bonato.

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Lancia ha portato al traguardo anche altre due vetture. Franck Badel ed Émilie Perrinaud hanno chiuso 41esimi assoluti e sesti nella SMRC4 con la Ypsilon Rally4 HF, mentre Enzo Noel Deslandes e Clément Soy hanno terminato 53esimi con la Ypsilon HF Racing, entrando nella top 5 della SMRC6.

Tre versioni diverse della Ypsilon impegnate nello stesso rally e, soprattutto, un altro podio assoluto per la Rally2 HF Integrale, che continua a giocarsi qualcosa di importante in questo finale di stagione.