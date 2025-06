Lancia presenta Ypsilon HF Racing: la porta d’accesso al motorsport

Lancia presenta Ypsilon HF Racing, un progetto pensato per rendere il mondo delle corse accessibile a una nuova generazione di piloti, senza compromessi in termini di prestazioni, sicurezza e qualità costruttiva, mantenendo costi di gestione eccezionalmente bassi. Cuore del progetto è un motore turbo a 3 cilindri da 1,2 litri da 145 CV e 240 Nm di coppia, abbinato a un cambio manuale a sei marce con rapporti corti e un differenziale meccanico progettato per garantire dinamismo e reattività. Il telaio, lo stesso utilizzato sulla versione Ypsilon Rally 4, è estremamente sicuro per le sue prestazioni e conforme alle normative FIA. Dotata di roll-bar omologato e di sistemi di sicurezza conformi agli standard internazionali, la sicurezza è uno dei suoi punti di forza.

Primo sguardo alla Ypsilon HF Racing che con un motore turbo a 3 cilindri da 1,2 litri da 145 CV rappresenta la porta di accesso al mondo degli sport motoristici

L’abitacolo, la plancia e il design delle sospensioni sono gli stessi utilizzati sulla sua controparte racing, garantendo al pilota un’esperienza autentica e professionale fin dal primo utilizzo. Per garantire prestazioni di frenata in ogni condizione, è dotata di freni anteriori da 302 mm, freni posteriori da 290 mm e freno a mano meccanico. L’intero processo di sviluppo è stato finalizzato alla creazione di un veicolo agile e performante, ricco di caratteristiche tecniche, ma con costi di gestione estremamente contenuti.

La Ypsilon HF Racing è nata per supportare la formazione e il perfezionamento delle tecniche di guida rally, rappresentando un solido punto di partenza per i piloti all’inizio della loro carriera. Creata in collaborazione con piloti rally esperti e sottoposta a rigorosi test dinamici, la vettura incarna i valori fondamentali del marchio: dinamismo, accessibilità e piacere di guida.

Con un prezzo di 38.900 euro (IVA esclusa) e un allestimento “pronto gara”, si rivolge a un mercato ampio e diversificato per contribuire a creare una cultura del motorsport inclusiva e all’avanguardia. Il nuovo modello è già ordinabile presso lo Stellantis Motorsport Racing Shop, con le prime consegne previste dopo l’estate.