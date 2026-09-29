Nuova Alfa Romeo Giulietta: sportiva, bassa e lontana dai SUV nel nuovo render

Una nuova Alfa Romeo Giulietta bassa, larga e con un’impostazione decisamente sportiva. È questa l’idea proposta nelle scorse ore da Roberto Bobe Marzura, che ha utilizzato ChatGPT per immaginare l’aspetto della futura compatta del Biscione. Si tratta naturalmente di un render indipendente, senza alcun legame con il Centro Stile Alfa Romeo, ma il progetto reale a cui si ispira esiste davvero ed è già stato confermato dalla casa.

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Nuova Alfa Romeo Giulietta, il render prova ad anticipare la futura compatta del Biscione

Nelle immagini la vettura mantiene proporzioni molto lontane da quelle di un SUV. Il frontale è dominato da uno Scudetto grande e molto evidente, affiancato da fari sottili con una firma luminosa a tre elementi. Il cofano è lungo e scolpito, mentre nella parte bassa compaiono grandi prese d’aria che danno all’insieme un aspetto piuttosto aggressivo.

Di lato si notano i cerchi a cinque fori, una linea di cintura alta e una carrozzeria compatta ma muscolosa. Il posteriore segue la stessa filosofia, con gruppi ottici sottili, lunotto inclinato, paraurti sportivo e due grandi terminali di scarico. La scritta Giulietta sul portellone completa un’immagine che richiama chiaramente uno dei nomi più conosciuti della storia recente di Alfa Romeo.

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La cosa più interessante, però, è che Alfa Romeo tornerà davvero nel segmento C con un modello diverso da un SUV. Il CEO Santo Ficili ha confermato che entro il 2030 arriverà una nuova vettura destinata a raccogliere idealmente l’eredità di modelli come 147 e Giulietta.

Questo non significa però che il nome Giulietta sia già stato scelto. Al momento Alfa Romeo non ha confermato né la denominazione né il design della futura compatta. Prima di questo modello arriverà però un’altra novità importante. Verso la fine del 2027 è atteso il nuovo C-SUV destinato a sostituire la Tonale, modello che dovrebbe essere prodotto a Melfi.

La futura compatta dovrebbe quindi affiancarsi a questo SUV e offrire una proposta più bassa e più vicina alla tradizione delle hatchback sportive del Biscione. Ficili ha già parlato di una vettura bella, innovativa e capace di offrire piacere di guida, ma per ora i dettagli restano ancora pochi.