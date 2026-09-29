Opel prepara la nuova Astra: Rüsselsheim cambia guida e guarda già al 2030

Cambio al vertice nello stabilimento Opel di Rüsselsheim, uno dei siti più importanti del gruppo in Germania. Dal 1° ottobre Christoph Weis assumerà la direzione della fabbrica, raccogliendo il testimone da Maike Seeber, che ha deciso di lasciare l’azienda. Una nomina tutt’altro che casuale, visto che Weis conosce lo stabilimento praticamente da sempre e ha costruito tutta la sua carriera all’interno di Opel.

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Rüsselsheim si prepara alla prossima Opel Astra

Oggi nello stabilimento vengono prodotte Opel Astra e DS N°4, comprese le diverse varianti di motorizzazione. Ma il vero banco di prova arriverà con la prossima generazione di Astra, che continuerà a essere costruita proprio a Rüsselsheim.

La conferma era arrivata nei mesi scorsi da Florian Huettl, CEO di Opel & Vauxhall e amministratore delegato di Stellantis Germania. Per preparare la fabbrica al nuovo modello saranno necessari importanti lavori sulle linee produttive, visto che la futura Astra utilizzerà la nuova piattaforma STLA ONE.

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Gli interventi rientrano nel piano di investimenti da oltre un miliardo di euro annunciato per la Germania entro il 2030. Per Rüsselsheim significa quindi non soltanto continuità produttiva, ma anche un ruolo centrale nella prossima fase industriale di Opel.

La scelta di Christoph Weis va letta proprio in questa direzione. Il nuovo direttore ha iniziato in Opel nel 2001 come apprendista meccatronico. Dopo gli studi in Ingegneria Industriale Internazionale è tornato nel gruppo nel 2011 come ingegnere di stabilimento, per poi ricoprire diversi incarichi fino a diventare Responsabile del Piano Strategico.

Weis conosce quindi bene tanto la parte tecnica quanto quella organizzativa del sito. Florian Huettl lo ha descritto come un profilo capace di unire visione strategica e attenzione al miglioramento continuo, qualità che serviranno soprattutto nella fase di trasformazione legata alla nuova Astra.

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Per lo stesso Weis, la nomina ha anche un valore personale. La sua carriera è iniziata proprio a Rüsselsheim e ora lo porta alla guida dello stabilimento dove aveva mosso i primi passi oltre vent’anni fa.

Nei prossimi anni il suo compito sarà soprattutto quello di accompagnare la fabbrica nella transizione verso la nuova piattaforma, mantenendo competitività, qualità ed efficienza in una fase in cui l’industria automobilistica tedesca sta affrontando cambiamenti profondi.