Fiat 1100 Sport Mille Miglia trionfa al Festival Car 2026: è lei la Best of Show

La Fiat 1100 Sport Mille Miglia è stata una delle grandi protagoniste del Festival Car 2026 e ha chiuso il weekend con il riconoscimento più importante della manifestazione. Alla quinta edizione del Concorso Internazionale d’Eleganza, andata in scena tra Santena e Revigliasco Torinese, la storica vettura italiana è stata infatti eletta Best of Show 2026, imponendosi su circa 95 auto di grande valore storico provenienti da marchi di primo piano.

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Fiat 1100 Sport Mille Miglia, al Festival Car arriva una tripletta di premi

La vittoria assoluta non è stata l’unico risultato portato a casa. La 1100 Sport Mille Miglia ha conquistato anche la categoria Senior e il premio FIVA, completando così un fine settimana particolarmente ricco di soddisfazioni. A convincere la giuria sono stati soprattutto il valore storico del modello, il suo carattere corsaiolo e le condizioni di conservazione.

Non è difficile capire perché una vettura del genere riesca ancora oggi ad attirare così tanta attenzione. La 1100 Sport Mille Miglia appartiene infatti a un periodo in cui le auto sportive italiane erano leggere, essenziali e nate per correre davvero. Un’epoca in cui gare su strada, affidabilità e prestazioni contribuivano in maniera diretta a costruire la reputazione di un marchio.

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Per Fiat il riconoscimento ha quindi un peso particolare, perché riporta sotto i riflettori una parte della propria storia meno legata alla produzione di massa e molto più vicina al mondo delle competizioni e delle grandi corse del passato.

Il Festival Car 2026 è stato però anche un’occasione per riunire diversi marchi italiani di Stellantis. Alfa Romeo, Fiat, Lancia e Maserati, insieme a Heritage Hub Italy, hanno sostenuto l’evento come Main Partner, portando sul posto vetture appartenenti a periodi molto diversi tra loro.

Grande spazio è stato riservato a Lancia, che quest’anno festeggia i suoi 120 anni. Dalla collezione Heritage Hub sono arrivate la Lancia Artena del 1931 e la Lancia Aurelia B20 GT del 1951, due modelli molto differenti ma entrambi importanti per raccontare l’evoluzione del marchio.

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Le due vetture hanno attirato numerosi visitatori durante il weekend e, terminato l’evento, sono tornate all’Heritage Hub di Torino, all’interno della storica Officina 81 di Mirafiori. Qui sono custoditi oltre 400 esemplari dei marchi italiani del Gruppo, raccolti in uno dei patrimoni automobilistici più interessanti presenti oggi in Italia.

Anche Fiat ha approfittato della manifestazione per celebrare un altro anniversario. In occasione dei 90 anni della Topolino, la nuova Topolino Sport è stata affiancata alla storica Fiat 500 “Topolino”. Due veicoli lontanissimi per tecnologia, dimensioni e periodo storico, ma accomunati dalla stessa idea di fondo: proporre una mobilità urbana semplice, accessibile e pensata per un pubblico molto ampio.

Tra i giurati del concorso c’era anche Roberto Giolito, Head of Heritage Hub Italy, chiamato a valutare le vetture insieme a designer ed esperti internazionali. Alla fine, però, a prendersi il premio più ambito è stata proprio la Fiat 1100 Sport Mille Miglia, capace di distinguersi in mezzo a una selezione di auto rare e prestigiose e di riportare il nome Fiat sul gradino più alto del Festival Car 2026.