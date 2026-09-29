Jeep Compass 4xe protagonista a Rom-E 2026: 375 CV elettrici e vera trazione integrale

Jeep porta a Rom-E 2026 una delle novità più importanti della sua gamma elettrica. Dal 2 al 4 ottobre, tra la Casa del Cinema e Villa Borghese, a Roma, il pubblico potrà vedere da vicino e provare su strada la nuova Jeep Compass 4xe full electric, già ordinabile in Europa e appena presentata alla stampa.

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Jeep Compass 4xe porta 375 CV e trazione integrale a Rom-E 2026

La nuova Jeep Compass 4xe prova soprattutto a tenere insieme due mondi che, fino a pochi anni fa, sembravano quasi opposti: quello dell’auto elettrica e quello del fuoristrada. Jeep ha scelto una configurazione a due motori, uno per asse, per una potenza complessiva di 375 CV e trazione integrale.

Il motore anteriore sviluppa 157 kW, quello posteriore 132 kW. Più interessante ancora il dato relativo alla coppia alle ruote posteriori, che può arrivare fino a 3.100 Nm. È proprio qui che Jeep cerca di fare la differenza, puntando non soltanto sulle prestazioni su strada ma anche sulla capacità di muoversi bene quando l’asfalto finisce.

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La Compass 4xe ha infatti un’altezza da terra maggiore rispetto alle versioni più stradali e può contare su 28 gradi di angolo d’attacco, 17 gradi di dosso e 31 gradi in uscita. La capacità di guado arriva invece a 480 mm, dato che conferma l’attenzione riservata all’utilizzo in fuoristrada.

A gestire il comportamento dell’auto sui diversi fondi c’è il sistema Jeep Selec-Terrain, con cinque modalità di guida: AUTO, SPORT, SAND & MUD, SNOW e 4WD LOCK. Quest’ultima mantiene la trazione integrale inserita in modo permanente e permette di distribuire la coppia in maniera più efficace quando il fondo diventa scivoloso o irregolare.

La manifestazione romana, dedicata alla mobilità sostenibile, all’innovazione e alla transizione energetica, offrirà anche test drive ed eventi aperti al pubblico. Per la nuova Compass 4xe sarà quindi una delle prime occasioni per farsi conoscere da vicino da un pubblico più ampio, soprattutto da chi guarda all’elettrico ma non vuole rinunciare a trazione integrale e capacità off-road.