Lancia Ypsilon Rally2 HF Integrale trionfa al Rallye Mont-Blanc Morzine: Bonato firma l’ottava vittoria

Lancia torna a festeggiare nei rally con una vittoria che pesa. La Ypsilon Rally2 HF Integrale ha conquistato il Rallye Mont-Blanc Morzine, quinta prova del Campionato Francese Rally FFSA, con Yoann Bonato e Benjamin Boulloud. L’equipaggio del Team Trajectus Motorsport ha chiuso davanti a tutti dopo dodici prove speciali sulle strade delle Alpi francesi, in una gara dove il livello degli avversari era davvero alto.

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Lancia Ypsilon Rally2 HF Integrale vince sulle strade del Mont-Blanc

Bonato, da queste parti, sa bene come si vince. Il pilota francese era già il più vincente nella storia del Rallye Mont-Blanc Morzine e con questo successo porta a otto il numero delle sue affermazioni nella gara dell’Alta Savoia.

Dietro di lui la battaglia è rimasta comunque serrata. Raphaël Astier e Denis Giraudet hanno chiuso secondi con la Porsche 992, a 11,8 secondi. Terzi Hugo Margaillan e Mathieu Coppa con la Hyundai i20 N Rally2, staccati di 22,9 secondi. Più indietro sono arrivati Quentin Gilbert con un’altra Porsche 992 e Jean-Baptiste Franceschi sulla Skoda Fabia RS Rally2.

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Lancia Ypsilon Rally2 HF Integrale

Per Bonato e Boulloud, però, questa non è stata una gara come le altre. Nei giorni precedenti avevano perso un caro amico e avevano persino messo in dubbio la loro partecipazione. Alla fine hanno deciso di partire comunque, dedicandogli la corsa. Una scelta che rende il risultato ancora più particolare, al di là dei punti conquistati e della classifica.

Il successo rimette inoltre Bonato pienamente in corsa per il titolo francese. Dopo cinque appuntamenti su otto, Raphaël Astier guida con 94 punti, ma il pilota Lancia è salito a quota 87. Dietro di lui c’è Hugo Margaillan con 84 punti, quindi la situazione resta molto aperta a tre gare dalla fine.

Tra i copiloti, Benjamin Boulloud è invece al comando con 87 punti, davanti a Mathieu Coppa con 84 e Denis Giraudet con 79. Per la Lancia Ypsilon Rally2 HF Integrale è un altro risultato importante in una stagione che sta dando sempre più sostanza al ritorno del marchio nei rally. La vettura continua a confrontarsi con rivali molto esperti del Rally2 e, gara dopo gara, sta mostrando di poter stare stabilmente nelle posizioni che contano.