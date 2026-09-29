Alfa Revival Cup 2026: resoconto di Spa-Francorchamps e nuove classifiche

Con la sfida di Spa-Francorchamps, l’Alfa Revival Cup 2026 si avvia al finale di stagione, con qualche corposo scossone. La gara belga, andata in scena sull’iconico circuito delle Ardenne, ha lasciato un segno importante sulle dinamiche di classifica, grazie anche a varie assenze.

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Gli onori della gloria sono andati ad Alessandro Morteo e Lorenzo Moramarco, che si sono imposti al volante della loro Alfetta GT Turbodelta. Secondo posto al traguardo per Roberto Restelli e Davide Bertinelli, su Alfa Romeo 1750 GTAm, davanti all’auto gemella di Patrick Wilwert e Philippe Vermast.

Giacomo Barri, autore del miglior tempo in qualifica in questa tappa dell’Alfa Revival Cup 2026, sempre su 1750 GTAm, è stato costretto purtroppo a digerire dei bocconi amari in gara, insieme al compagno d’avventura Mario Salomone.

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Dopo essere scattato dalla seconda fila, Morteo ha costruito la propria progressione verso la testa della corsa, mentre Perfetti e Restelli sono rimasti nel gruppo di vertice. Salomone, invece, è progressivamente scivolato indietro.

In corso d’opera, l’ingresso della Safety Car ha ricompattato il gruppo della sfida belga dell’Alfa Revival Cup, riaccendendo nuove speranze negli inseguitori. Moramarco, subentrato a Morteo, ha però conservato il comando delle danze fino alla bandiera a scacchi. I due si sono aggiudicati il primato anche nella I GTS 2800.

Fabrizio Zamuner e Michael Gnani hanno conquistato la classe G2 GTS 1600, su Alfa Romeo Giulia Sprint GTA, mentre Daniel e Malte Hager si sono imposti nella G1 GR.5 1600. In classe H1 T 2000 gli onori della gloria sono andati a Fausto Amendolagine e Gianluca Bardelli, su GT Veloce 2000.

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André Kardol ha vinto la classe H2 TC 2000, anche lui su GT Veloce 2000, nonostante un minuto di penalità. Nel Raggruppamento E/F si è assicurato il successo Nikolaus Ditting, su Alfa Romeo Giulia Sprint GTA, mentre Emanuele e Alessandro Morteo hanno portato al traguardo la Giulietta TI, raccogliendo punti preziosi.

Ora i due sono i nuovi leader di classifica e hanno 6 punti di vantaggio su Giovanni Serio e Franco Mischis, precedenti primatisti, assenti nella sfida di Spa-Francorchamps. A Misano, per l’ultimo round della serie, si annuncia una lotta aperta per la gloria. Nel raggruppamento G/H/I, Davide Bertinelli torna dal Belgio con un titolo ipotecato. Resta tutto da decidere, invece, nell’E/F.

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Classifiche Spa-Francorchamps dell’Alfa Revival Cup 2026

Foto Canossa

Classifiche assolute – Round 4 Spa-Francorchamps

Classifica Assoluta E/F

1° Nikolaus Ditting – Giulia Sprint GTA – Steinke Racing

2° Emanuele Morteo / Alessandro Morteo – Giulietta TI – Irpinia Northwest Jolly

Classifica Assoluta G/H/I

1° Alessandro Morteo / Lorenzo Moramarco – Alfetta GT Turbodelta – Irpinia Northwest

Jolly

Jolly 2° Roberto Restelli / Davide Bertinelli – 1750 GTAm – Alfa Delta OKP

3° Patrick Wilwert / Philippe Vermast – 1750 GTAm – Formula GT

Vincitori di Classe – Round 4 Spa-Francorchamps

E TC 1300

1° Emanuele Morteo / Alessandro Morteo

F TC 1600

1° Nikolaus Ditting

G1 GR.5 1600

1° Daniel Hager / Malte Hager

2° Peter Praller

G2 TC 2000

1° Roberto Restelli / Davide Bertinelli

2° Patrick Wilwert / Philippe Vermast

3° Ambrogio Perfetti

G2 GTS 1600

1° Fabrizio Zamuner / Michael Gnani

2° Fred Arve Monsen

H1 T 2000

1° Fausto Amendolagine / Gianluca Bardelli

2° Salvatore Carbone / Marco Leva

H2 TC 2000

1° André Kardol

I GTS 2800

1° Alessandro Morteo / Lorenzo Moramarco

Classifiche di Campionato alfa Revival Cup dopo il Round 4

Raggruppamento E/F

1° Emanuele Morteo / Alessandro Morteo – 32 punti

2° Giovanni Serio / Franco Mischis – 26 punti

3° Roberto Lonardi – 19 punti

Raggruppamento G/H/I

1° Davide Bertinelli – 63,5 punti

2° Roberto Restelli – Fabrizio Zamuner* – 30,5 punti

3° Mario Salomone / Giacomo Barri – Carlo Barbolini Cionini* – 27,5 punti

*Ex aequo

Classifica Team

1° Alfa Delta OKP – 60,5 punti

2° Carrera Team – 28 punti

3° Formula GT – 16,5 punti

Fonte | Canossa Events