Fiat porta la 500 Hybrid Cabrio a Roma: a ROM-E 2026 ci sarà anche la nuova Topolino Sport

Fiat sarà tra i protagonisti di ROM-E Ecosostenibilità e Futuro 2026, in programma a Roma dal 2 al 4 ottobre. Per chi vuole vedere da vicino le ultime proposte del marchio, l’appuntamento è nel fine settimana a Villa Borghese: nello spazio espositivo di Viale delle Magnolie ci saranno la 500 Hybrid Cabrio Dolcevita e la Topolino Sport. Quest’ultima sarà disponibile anche per i test drive.

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Fiat a ROM-E 2026 con 500 Hybrid e Topolino Sport

La manifestazione inizierà venerdì 2 ottobre alla Casa del Cinema con il Rom-E Talk, dedicato al confronto tra istituzioni, aziende ed esperti su energia e mobilità. Sabato 3 e domenica 4 ottobre l’evento si sposterà anche negli spazi aperti al pubblico di Villa Borghese, dove Fiat mostrerà due modi molto diversi di muoversi in città.

La 500 Hybrid Cabrio Dolcevita è la novità che attirerà probabilmente più attenzione. La sua produzione a Mirafiori dà un peso particolare alla presenza del modello a Roma: la piccola Fiat continua a essere costruita nello storico stabilimento torinese, ora anche nella versione ibrida con capote apribile. La variante Dolcevita punta sull’aspetto più elegante della 500, senza rinunciare alle dimensioni compatte che ne hanno fatto un’auto familiare nelle strade italiane.

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La capote in tessuto blu è il dettaglio più evidente, accompagnato dalle calotte degli specchietti cromate, dal badge laterale dedicato e dai cerchi in lega diamantati da 16 pollici. Completano l’esterno i fari full LED. Nell’abitacolo trovano posto i sedili in tessuto pied de poule e vinile, con il logo 500 ricamato, oltre allo schermo da 10,25 pollici, alla radio DAB e al climatizzatore automatico. Sono presenti anche il sensore pioggia e i sensori di parcheggio posteriori.

Per la 500 si tratta di ritrovare una configurazione legata alla sua storia. Una versione con tetto apribile accompagnava già il modello originale del 1957; sulla nuova Hybrid Cabrio, però, il richiamo al passato convive con una motorizzazione pensata per l’uso quotidiano. Chi passerà dallo stand potrà valutare dal vivo soprattutto la praticità della capote e lo spazio a bordo, due aspetti che nelle foto sono difficili da giudicare.

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Accanto alla 500 ci sarà la Topolino Sport, proposta elettrica dalle dimensioni decisamente più contenute. Fiat ha scelto per questa versione un riferimento alla Nuova 500 Sport del 1958, cercando di dare alla sua microcar un carattere più vivace. La possibilità di provarla durante ROM-E sarà utile per capire come si comporta nel contesto per cui è stata pensata: gli spostamenti urbani brevi.

Alessio Scutari, Managing Director di Fiat e Abarth in Italia, ha indicato l’evento romano come un’occasione per dialogare con cittadini e istituzioni sulle esigenze della mobilità in una città come Roma. A Villa Borghese quel discorso passerà anche dalle auto esposte: una 500 ibrida prodotta a Mirafiori e una piccola elettrica che il pubblico potrà guidare.