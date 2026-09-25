Bollo auto 2027, queste Citroën non lo pagheranno: C3, C3 Aircross e altri modelli nella lista

Come sappiamo nel 2027 molti automobilisti non pagheranno il bollo auto e tra i marchi che potrebbero beneficiare maggiormente della nuova esenzione c’è anche Citroën. Il decreto-legge entrato in vigore il 18 settembre prevede infatti lo stop al pagamento per le autovetture a benzina o diesel, anche ibride, con potenza non superiore a 80 kW.

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Il beneficio vale per una sola auto per persona fisica e riguarda i versamenti con scadenza ordinaria nel 2027. Il provvedimento dovrà comunque essere convertito in legge entro 60 giorni e potrà quindi subire modifiche. Guardando all’attuale gamma Citroën, sono diversi i modelli che rientrano nella soglia prevista.

Le Citroën che possono rientrare nell’esenzione del bollo 2027

Tra queste c’è Citroën C3 Aircross con il Turbo 100 manuale, che sviluppa 75 kW. Anche la C3 benzina Turbo 100 si ferma a 74 kW e rientra quindi nel limite degli 80 kW previsto dalla norma. Discorso interessante anche per le versioni ibride.

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Ai fini del bollo, infatti, sulle vetture hybrid si guarda alla potenza rilevante riportata nei documenti del veicolo e non si deve semplicemente sommare quella del motore elettrico a quella del termico. Questo permette ad alcune versioni pubblicizzate con una potenza complessiva superiore ai 100 CV di rientrare comunque nell’agevolazione.

Nell’elenco rientra anche Citroën Berlingo BlueHDi 100 S&S, che utilizza il diesel 1.5 da 75 kW. Tra i modelli da tenere d’occhio c’è inoltre C4 Hybrid 110 e-DCS6, proposta nella gamma Citroën con motorizzazione mild hybrid.

La soglia da ricordare è quindi quella degli 80 kW, equivalenti a circa 109 CV. Per sapere con certezza se la propria vettura rientra nell’esenzione, il dato da controllare è quello riportato alla voce P.2 della carta di circolazione o del Documento unico.

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Le auto esclusivamente elettriche non rientrano invece in questa specifica misura, anche se possono già beneficiare di esenzioni o riduzioni previste dalle singole Regioni.