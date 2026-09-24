Stellantis fa un altro passo nel futuro: nuova tecnologia in arrivo sulle prossime auto con TuneIn

Stellantis continua a lavorare sui servizi digitali delle proprie auto e prepara una novità destinata ad arrivare sui modelli dei prossimi anni. Il gruppo ha infatti stretto un nuovo accordo globale con TuneIn, piattaforma molto conosciuta per radio e contenuti audio in streaming.

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L’obiettivo è quello di offrire direttamente a bordo un numero molto più ampio di contenuti, senza costringere ogni volta chi guida a passare dallo smartphone. Radio, musica, notizie, sport e podcast potranno così diventare parte integrante del sistema di infotainment delle future vetture Stellantis.

TuneIn arriverà sulle future auto Stellantis

Per ora il gruppo di Antonio Filosa non ha ancora detto quali saranno i primi modelli a ricevere il servizio. Non sono stati indicati nemmeno i marchi coinvolti nella fase iniziale. La novità riguarderà comunque una selezione di future auto, quindi è probabile che nei prossimi mesi inizino ad arrivare informazioni più precise.

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Attraverso TuneIn si potrà accedere a oltre 100.000 emittenti radiofoniche locali, nazionali e internazionali, oltre a una grande quantità di programmi dedicati a musica, informazione, sport e podcast.

Il vantaggio principale sarà soprattutto nella semplicità d’uso. Il servizio sarà integrato direttamente nell’auto e questo permetterà di gestire i contenuti attraverso i comandi del sistema di bordo. In pratica, meno passaggi e meno dipendenza dal telefono durante la guida.

Stellantis

È un aspetto sul quale Stellantis sta puntando sempre di più. L’infotainment, ormai, non è più soltanto una funzione secondaria, ma uno degli elementi che contribuiscono a rendere un’auto più moderna e piacevole da utilizzare ogni giorno.

TuneIn, tra l’altro, parte già da numeri importanti. La piattaforma è presente su oltre 200 dispositivi e servizi connessi e conta più di 75 milioni di utenti attivi ogni mese. Sicuramente nelle prossime settimane avremo le idee più chiare sulle novità che saranno introdotte da Stellantis nelle sue auto grazie a questo accordo che è stato sancito nelle scorse ore.