Weekend Jeep in tutta Italia: Avenger e Compass arrivano nelle piazze

Jeep ha deciso di portare Avenger e Compass direttamente in mezzo al pubblico. Nel fine settimana del 26 e 27 settembre, i due SUV saranno esposti in numerose piazze e nelle zone più frequentate di diverse città italiane, grazie al coinvolgimento della rete dei concessionari. Chi passa potrà fermarsi, dare un’occhiata ai nuovi modelli, parlare con gli specialisti del marchio e capire meglio differenze, motorizzazioni e dotazioni.

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Jeep Avenger e Compass arrivano nelle piazze italiane

Tra le protagoniste ci sarà soprattutto Jeep Avenger, uno dei modelli più importanti per il marchio in Italia. Il B-SUV continua a puntare su una gamma molto ampia, con versioni benzina, e-Hybrid, 100% elettrica e 4xe a trazione integrale.

Una scelta che permette a Jeep di rivolgersi a clienti molto diversi tra loro. C’è chi cerca un’auto compatta per la città, chi vuole consumi più bassi grazie all’ibrido, chi preferisce passare all’elettrico e chi invece guarda con interesse alla trazione integrale.

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Accanto ad Avenger ci sarà anche Nuova Jeep Compass, altro modello fondamentale per il marchio. Il SUV è stato progettato a Torino, sviluppato a Balocco e viene prodotto nello stabilimento di Melfi sulla piattaforma STLA Medium.

Compass punta soprattutto su spazio, versatilità e tecnologia, con una gamma di motori che comprende la versione e-Hybrid da 145 CV, la plug-in hybrid da 225 CV e diverse varianti completamente elettriche. La più potente arriva a 375 CV con trazione integrale, mentre l’autonomia può spingersi fino a 650 km.

Un weekend pensato per chi vuole vedere e provare le nuove Jeep

Durante i due giorni gli specialisti della rete Jeep saranno presenti per spiegare le caratteristiche dei modelli, rispondere alle domande e fornire informazioni anche sulle offerte disponibili. Per Jeep è un modo per rendere il contatto con il pubblico più diretto. Portare le auto nelle piazze significa infatti intercettare anche chi magari non aveva programmato una visita in concessionaria, ma vuole comunque curiosare e conoscere meglio le novità del marchio.

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Foto Stellantis

Per il weekend è prevista anche un’offerta dedicata a Jeep Avenger. La versione Turbo 100 viene proposta a partire da 21.900 euro con finanziamento a interessi zero. Il 26 e 27 settembre saranno quindi due giornate utili per vedere da vicino Avenger e Compass, confrontare le diverse versioni e, dove previsto, provare direttamente le auto su strada.