Citroën C3 Aircross 2024 debutta ufficialmente con motore turbo e tanto spazio

La Citroën C3 Aircross 2024 si presenta come un’innovazione significativa nel mercato brasiliano, concretizzando l’impegno del marchio francese nel segmento dei B-SUV. Questo modello, sviluppato specificamente per il Sud America, è stato progettato con un Ford focus sulla localizzazione, sottolineando più del 75% dei componenti fabbricati nella regione.

Una delle caratteristiche distintive della C3 Aircross 2024 è la sua configurazione versatile a sette posti, una novità per i veicoli B-SUV nazionali. Tale configurazione offre flessibilità e praticità, con sedili facilmente rimovibili e regolabili che ampliano lo spazio di carico quando necessario.

Citroën C3 Aircross 2024: tutti i dettagli sul nuovo SUV per il mercato brasiliano

Inoltre, l’interno del veicolo è stato progettato per massimizzare il comfort, evidenziato da ampie portiere posteriori, numerosi vani portaoggetti e una generosa distanza tra i sedili, contribuendo al concetto di Citroën Advanced Comfort.

Dal. Di vista tecnico, la nuova Citroën C3 Aircross è equipaggiato con il motore Turbo 200, offrendo fino a 130 CV di potenza con etanolo (125 CV con benzina) e 200 Nm di coppia massima con entrambe le alimentazioni.

Questo è abbinato a un cambio automatico CVT a 7 marce con tre modalità di guida, che ottimizza la performance e l’efficienza energetica. Il nuovo SUV incorpora anche il famoso effetto “tappeto volante” della casa automobilistica francese, garantendo un’esperienza di guida confortevole e fluida grazie alle sue sospensioni specificamente calibrate.

In termini di tecnologia e sicurezza, il nuovo modello si distingue per il suo nuovo quadro strumenti digitale TFT da 7 pollici, personalizzabile per le preferenze del guidatore, e il sistema di infotainment Citroën Connect con display touch da 10 pollici con Android Auto e Apple CarPlay wireless.

Questi sistemi migliorano non solo la connettività ma anche l’esperienza di guida attraverso funzionalità come il monitoraggio dell’efficienza energetica e la facilità di accesso ai controlli multimediali.

Citroën ha anche posto un’enfasi particolare sull’accessibilità della Citroën C3 Aircross 2024, rendendola attraente per un’ampia gamma di consumatori. Il modello viene offerto in tre diverse versioni – Feel, Feel Pack e Shine – con prezzi che partono da 109.990 R$ (20.446,38 €) acquistandola online.

Oltre ai costi iniziali competitivi, il brand francese offre vantaggi come tre revisioni gratuite, diversi accessori a prezzi accessibili e un’ampia rete di concessionari in Brasile, aumentando ulteriormente l’attrattiva del veicolo.

Insomma, il nuovo modello spicca come un’aggiunta significativa al mercato brasiliano dei B-SUV, distinguendosi per il suo spazio interno flessibile, le tecnologie avanzate, le prestazioni del motore ottimizzate e un impegno costante per l’accessibilità e la comodità del cliente.