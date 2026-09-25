Fiat, boom per la sua Collection: i modellini esauriti in appena 20 minuti in Brasile

Fiat ha fatto centro con la sua nuova Collection dedicata ai 50 anni del marchio in Brasile. I modellini in miniatura di alcuni dei modelli più rappresentativi della storia del brand sono infatti andati esauriti in appena 20 minuti sulla piattaforma Fiat Wear, un risultato che ha superato le aspettative iniziali.

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Il successo ha spinto Fiat a preparare una nuova fornitura e, allo stesso tempo, a rilanciare la collezione con una campagna pubblicitaria dedicata. Il progetto punta tutto sul legame affettivo tra il marchio e il pubblico brasiliano, trasformando auto che hanno segnato intere generazioni in piccoli oggetti da collezione.

Fiat Collection sold out in 20 minuti

Tra i modelli protagonisti ci sono la Fiat 147, prima auto prodotta dal marchio in Brasile, la Uno e la Strada. La campagna gioca proprio su queste icone, presentando i modellini con lo stesso linguaggio utilizzato normalmente per pubblicizzare automobili vere.

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Nel video compare anche la Fiat Uno con la famosa scala sul tetto, richiamo a uno dei meme più conosciuti legati al modello, mentre la Strada viene valorizzata come uno dei modelli simbolo del successo recente della casa torinese sul mercato brasiliano. Il prezzo delle miniature è di 24,99 real brasiliani e lo slogan scelto riassume bene il senso dell’iniziativa: “Fiat Collection. Piccole nelle dimensioni, giganti nella storia”.

Frederico Battaglia, responsabile dei marchi Fiat e Abarth per il Sud America, ha sottolineato come la collezione sia nata per celebrare auto che non fanno parte soltanto della storia industriale di Fiat, ma anche dei ricordi di tantissimi brasiliani.

Proprio la rapidità con cui i modellini sono andati esauriti dimostra quanto il legame con questi modelli sia ancora forte. Un risultato che Fiat ha deciso di sfruttare con una nuova disponibilità di prodotti e con una comunicazione più ampia.

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La campagna di Fiat è stata sviluppata dall’agenzia Leo, partner di Fiat da circa 30 anni, e comprende anche contenuti digitali e attività con influencer. Il cortometraggio “Miniatures” è stato pubblicato sul canale YouTube ufficiale del marchio.