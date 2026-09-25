L’Occidente apre startup, la Cina apre fabbriche: il divario sulle batterie al sodio è già enorme

La Cina ha già vinto anche questa partita. Oltre 400 GWh di capacità produttiva per le batterie al sodio, tra impianti operativi e progetti annunciati, mentre il resto del mondo ne conta a malapena 11. Trentasei volte meno: qui il gap è sostanzialmente incolmabile.

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Le batterie al sodio non sono una novità da laboratorio. Funzionano secondo principi analoghi a quelle ioni di litio, ma sostituiscono il litio con il sodio, un elemento abbondante, distribuito geograficamente in modo molto più democratico, e decisamente meno soggetto alle tensioni geopolitiche che già condizionano le catene di approvvigionamento del litio.

L’Agenzia Internazionale dell’Energia stima che, se i progetti annunciati venissero realizzati, la Cina potrebbe controllare oltre il 95% della capacità mondiale entro il 2030. Una profezia quasi autoavverante, considerando chi sta spingendo su questa tecnologia.

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CATL, il più grande produttore mondiale di batterie, ha già avviato il deployment della seconda generazione di celle al sodio e prevede di espanderne l’utilizzo commerciale nel corso del 2026. BYD non è da meno. Sono gli stessi nomi che dominano il mercato del litio, dunque, nessuna sorpresa, nessun outsider.

I vantaggi della chimica al sodio esistono e sono concreti. A basse temperature funziona meglio: le ultime generazioni mantengono circa il 90% della capacità nominale anche a -40°C, un dato che apre scenari interessanti per i veicoli elettrici destinati ai climi estremi. Costa meno del litio e, a differenza del litio, non dipende da una manciata di Paesi che tengono il mondo in scacco sulla materia prima.

Il problema è la densità energetica. A parità di peso e volume, le batterie al sodio immagazzinano meno energia. Un compromesso accettabile per un’utilitaria elettrica che non deve percorrere 700 km di autonomia tra una ricarica e l’altra, ma un ostacolo reale per chi si aspetta da una berlina prestazioni paragonabili al termico.

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Gli analisti citati dal Financial Times collocano l’eventuale parità di costi con il litio intorno al 2027, ma tutto dipende dall’evoluzione del prezzo del litio stesso e dalle migliorie tecnologiche che l’industria riuscirà a mettere a segno.

Nel frattempo, altrove si contano le sconfitte. La statunitense Natron Energy ha chiuso, LG Energy Solution ha deciso di aprire una linea pilota al sodio a Nanchino, quindi dentro l’ecosistema cinese. L’Europa ha progetti, startup, convegni, mentre, appunto, la Cina ha fabbriche.